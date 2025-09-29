Gabriel Rufián (43 años) no da crédito con Pedro Sánchez: "Me avergüenza escuchar al presidente del Gobierno decir que esta legislatura es la legislatura de la vivienda porque no es cierto"

Gabriel Rufián, de 43 años, vuelve a estar en boca de todos después de acudir al programa 'Directo al Grano', presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se ha convertido nuevamente en tendencia en redes sociales por sus declaraciones contra el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP) y Vox.

El de ERC llegó pisando fuerte al plató de Televisión Española y no dejó títere sin cabeza. Repartió para todos. Uno de los temas que trataron durante la entrevista fue la situación inmobiliaria que está experimentado España, ya que los precios no paran de aumentar.

En ese instante, Rufián no dudó en atizar a Pedro Sánchez y a su partido: "Me avergüenza escuchar al presidente del Gobierno decir que esta legislatura es la legislatura de la vivienda porque no es cierto".

"A mí me avergüenza escuchar al presidente del Gobierno decir que esta legislatura es la legislatura de la vivienda porque no es cierto", Rufián (@gabrielrufian) sobre la vivienda en #DirectoAlGrano29S. pic.twitter.com/gv2Xo4nlWv — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) September 29, 2025

Rufián tiene para todos

También habló sobre la gestión que realizó Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, durante la DANA y la postura que está manteniendo Feijóo al respecto: "Me parece una sinvergonzonería aplaudir a un inútil y un mentiroso con 200 y pico muertos a sus espaldas como Mazón".

"Hace tiempo, que para mí, debería estar en la cárcel", sentenció en el programa 'Directo al Grano'. La presentadora le cuestionó si el futuro del líder del PP estaba vinculado directamente con el de Mazón: "El problema de él como el de Casado es la corte madrileña que le rodea".

Por otra parte, Rufián expresó cuál es el problema que tienen tanto el PP como Vox: "No tienen un problema con los migrantes. Tienen un problema con los pobres". Una declaración llena de intenciones contra Santiago Abascal y Feijóo.

Miró se interesó en conocer su opinión sobre lo que dijo la derecha sobre los que cruzan el estrecho y al momento reciben el SMI:

"Está todo inventado. Es la lucha del pobre contra el más pobre. Que la gente aún escuche a tipos como Abascal que va de G.I. JOE y no ha hecho ni la mili, algo pasa. Viene gente muy salvaje detrás".