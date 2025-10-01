La caída del dólar abre camino al oro: "Su evolución como inversión alternativa apenas arranca"

En tiempos de inestabilidad, los grandes inversores de todo el planeta se agarran al oro. Las tensiones geopolíticas en los últimos meses han provocado una subida del precio del oro, que ha alcanzado récords históricos esta semana. Un 'valor refugio' ante la inestabilidad e incertidumbre de los mercados, por lo que está propiciando su subida en los últimos días. Esta semana ha alcanzado los 3.812,05 dólares por onza, superando así los 3.791,1 que consiguió el pasado 23 de septiembre.

El oro ha sido considerado históricamente un valor seguro para los inversores, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Su capacidad para mantener valor lo convierte en una herramienta eficaz para proteger el capital frente a la inflación y las fluctuaciones de los mercados financieros. A diferencia del dinero fiduciario, cuyo poder adquisitivo puede verse reducido con el tiempo, el oro ofrece estabilidad a largo plazo

Un equilibrio que perdura por años

Una de las razones por las que el oro conserva su valor es su escasez natural. Este metal precioso no se encuentra en abundancia en la corteza terrestre, lo que lo hace difícil de extraer y limita su disponibilidad. Esta rareza intrínseca asegura que su valor no dependa únicamente de la oferta y la demanda momentánea, sino de un equilibrio que se mantiene a lo largo de los años.

A diferencia de las inversiones en acciones o bonos, el oro no depende de la solvencia de instituciones específicas. Esto significa que no se ve afectado directamente por problemas bancarios, quiebras corporativas o decisiones políticas de gobiernos individuales. Su independencia frente a estos factores refuerza su atractivo como refugio seguro para los inversores.

Además, el valor del oro no está vinculado al desempeño de otros activos financieros. Mientras que las acciones o los bonos pueden sufrir pérdidas por cambios en la economía o en el mercado, el oro mantiene su capacidad de resguardar riqueza. Esta característica lo convierte en un elemento clave dentro de una estrategia de diversificación de inversiones.

Medida de riqueza y respaldo monetario

La estabilidad del oro también se refleja en su historia como reserva de valor. Durante siglos, ha sido utilizado como medida de riqueza y respaldo monetario. Incluso en épocas de crisis económicas severas, el oro ha demostrado mantener su valor, ofreciendo seguridad a quienes buscan proteger su patrimonio.

Otro aspecto importante es que el oro puede actuar como cobertura frente a la inflación. Cuando los precios de los bienes y servicios aumentan, el poder adquisitivo del dinero disminuye. Invertir en oro permite a los individuos compensar esa pérdida, ya que su precio tiende a subir cuando la moneda se deprecia.

Los pronósticos del oro

Según los datos para 2027–2030, el precio de XAUUSD (oro) aumentará hasta los niveles de $4812.29–6546.00. Los pronósticos a largo plazo para 2040–2050 se consideran los menos precisos, ya que es imposible prever todos los factores capaces de influir en el precio durante ese período. Sin embargo, la mayoría de los analistas valoran positivamente las perspectivas de XAUUSD y pronostican un crecimiento del precio hasta los niveles de $8617.00–10104.00.