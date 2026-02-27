El futuro de Josep Pedrerol da un giro inesperado: su renovación en Atresmedia se complica y TVE entra en juego

Josep Pedrerol es un periodista deportivo catalán con una extensa trayectoria en radio y televisión, especialmente vinculado a formatos de debate futbolístico. A lo largo de su carrera ha pasado por distintos medios hasta consolidarse como presentador y director de programas centrados en la actualidad deportiva, con una presencia constante en la parrilla televisiva durante los últimos años.

Sus primeros pasos profesionales llegaron en la radio, en Ràdio Barcelona, donde comenzó con apenas 19 años. Allí fue creciendo hasta participar y presentar espacios como 'Área de Gol' y 'Carrusel Cataluña', además de intervenir en 'Carrusel Deportivo' a nivel nacional. Aquella etapa le sirvió para consolidar experiencia en la narración y el análisis antes de dar el salto definitivo a la televisión.

En los años noventa se incorporó a Canal+, una etapa clave en su proyección mediática. En esa cadena participó en formatos como 'El día antes' y 'El día después', donde compartió protagonismo con otros nombres reconocidos del periodismo deportivo. Más adelante también presentó 'Club de Fútbol' en Televisión Española.

Su perfil como director de tertulias se consolidó con 'Punto Pelota', programa que alcanzó una notable repercusión y que, tras su salida de aquella cadena, evolucionó hasta transformarse en 'El Chiringuito de Jugones'. Este espacio, junto a 'Jugones', forma actualmente parte de la oferta de Atresmedia y ha situado a Pedrerol en una doble franja diaria dentro de la parrilla del grupo.

Sin embargo, su continuidad en Atresmedia no está asegurada. El contrato que le vincula con el grupo expira el 19 de julio y, por ahora, las negociaciones para su renovación no han llegado a un acuerdo definitivo. Esta situación ha abierto la puerta a posibles cambios en su futuro profesional.

Según ha publicado el Diario AS, Televisión Española estaría interesada en incorporar al periodista dentro de su estrategia para reforzar la programación deportiva. La cadena pública cuenta con derechos relevantes como el Mundial, partidos de LaLiga en abierto y competiciones europeas, y vería en Pedrerol un perfil con experiencia para liderar nuevos formatos vinculados a estos contenidos.

En su entorno reconocen que la situación genera incertidumbre. Tal y como recoge el Diario AS, algunas fuentes aseguran que en las últimas semanas se le ha notado "algo raro", en referencia a la tensión de una negociación de este calibre.

A día de hoy no hay una decisión oficial. Las próximas semanas serán determinantes para saber si Pedrerol continúa al frente de 'El Chiringuito' y 'Jugones' o si emprende una nueva etapa en otra cadena.