El futuro de 'La Familia de la Tele' corre peligro: ya huele a cancelación

Las expectativas por "La Familia de la Tele" eran especialmente altas. A millones de telespectadores les fastidió la cancelación de 'Sálvame' en Telecinco hace ya una temporada, y muchos esperaban la vuelta del equipo de una forma u otra.

El anuncio de RTVE de fichar a dichos colaboradores y empezar un nuevo programa de esa misma corte hizo pensar que volvería el gran éxito de Mediaset. Pero el éxito brilló por su ausencia.

Con el tiempo, han conseguido algo más de audiencia que al principio, pero no la suficiente como para asegurar que el programa se mantendrá a flote una larga temporada.

Así que José Pablo López, presidente de RTVE, fue preguntado acerca de cómo ve el futuro del programa y si lo acabarán cancelando: "Necesito primero convencerme de que efectivamente el programa no tiene ninguna posibilidad de remontar desde el punto de vista de audiencia, pero esa convicción no la tengo", comentó el ejecutivo.

"Tengo una frase que dice: 'La mejor forma de no ser criticado es no decir nada, no hacer nada y no ser nadie'. Este es el objetivo que muchos tienen en este país para la televisión pública y yo estoy trabajando para que sea lo contrario", continuó, acordándose de las críticas que la corporación ha recibido tras la primera emisión del programa.

Para concluir, cerró así: "¿Nos podemos equivocar? Por supuesto. Nos hemos equivocado con muchísimos programas. Cuando yo tenga el convencimiento profesional, no el convencimiento político, ni el convencimiento de otro orden, ni la presión de determinados medios de comunicación que tienen clarísimos intereses en que a la televisión pública le vaya mal; en el momento en el que yo tenga el convencimiento de que el programa no da más de sí, no tenga ni la menor duda de que yo lo retiraré de la parrilla".