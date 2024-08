El futuro cambio de WhatsApp que te afectará a la hora de hablar con otros contactos

Aunque WhatsApp es una aplicación de mensajería rápida bastante segura, sus responsables trabajan sin descanso en nuevas medidas que mejoren la privacidad de todos los usuarios. Desde 2023 se está trabajando en este cambio del que por fin podemos hablaros: la creación de un PIN que será imprescindible para que los nuevos contactos hablen contigo, evitando así el spam tan molesto que se viene popularizando desde años atrás.

La primera vez que tuvimos noticias de esta nueva función fue en la versión beta de WhatsApp Android 2.23.11.15; unas cuantas versiones más tarde, en la 2.24.18.2, de nuevo aparece información que añade contexto: se está desarrollando dicha función avanzada de 'nombre de usuario con soporte a PIN'".

Por el momento, se trataría de un código PIN opcional que aporta una mayor privacidad y que debes compartir con todas aquellas personas que no tengas como contacto y te quieran hablar. Un PIN de al menos 4 cifras que debes compartirlo con otros para limitar de esta forma el número de mensajes deseados que recibes en tu teléfono móvil.

La persona que quiere hablar contigo, si no la tienes como contacto, tendrá que introducir el código PIN como paso previo. Si el código no coincide, no podrá abrir una conversación contigo, medida muy interesante sobre todo en épocas de estafas a través de teléfonos móviles.