"El futuro amor de mi vida": una soltera en 'First Dates' ilusiona a su cita para luego darle calabazas

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Jesús y Dada. La primera en llegar al restaurante del amor ha sido Dada y se ha presentado como una mujer a la que le apasionan muchas cosas, pero la que más es el sexo. "De lunes a domingo", ha manifestado la joven. En el amor tuvo una relación de más de cuatro años, aunque ahora lleva más de 13 años soltera. Además, ha asegurado que quiere un chico simpático, trabajador y muy familiar.

En cambio, Jesús le gustan todas las chicas, ya que para él el físico no es lo más importante. La primera reacción cuando se han visto ha sido tan buena que ella ha bromeado diciéndole: "El futuro amor de mi vida". Una de las cosas que más le ha alucinado al soltero es que Dada no ha pisado un gimnasio en su vida, debido a que su cuerpo es cosa genética.

Con el transcurso de la cita, los solteros se han ido conociendo poco a poco antes de llegar a la decisión final. Con la broma, ambos se han puesto dos anillos en el dedo, lo que parecía que iban a tener una segunda cita en Barcelona o Cádiz al final Dada ha decidido irse sola.