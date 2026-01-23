La 'futbolista más sexy del mundo' destapa su nueva relación: Alisha Lehmann se deja ver con un exconcursante de un famoso reality

Alisha Lehmann es una de las futbolistas más famosas del planeta, una jugadora que ha contado con una gran trayectoria en equipos como el West Ham, Aston Villa o Como. Eso sí, también es muy conocida por habérsele atribuido el título de 'futbolista más sexy del mundo'.

Nace un nuevo amor para la 'futbolista más sexy del mundo'

Ahora, la deportista profesional ha confirmado la que se trata de su nueva relación a través de sus propias redes sociales. ¿Quién es el afortunado? Pues ni más ni menos que Montel McKenzie, quien se dio a conocer por participar en una edición de Love Island.

No fueron solo las publicaciones de la propia Alisha Lehmann las que revelaron la relación entre la futbolista y el exconcursante de Love Island. El mismo McKenzie no se ocultó lo más mínimo mediante una afectuosa felicitación de cumpleaños dirigida a la que ahora es su pareja.

Alisha Lehmann y Montel McKenzie / SPORT.es / Redes Sociales de Alisha Lehmann

Aparentemente, la relación entre ambos se empezó a desarrollar en el contexto de Baller League. Esta competición se encuentra alejada de los terrenos profesionales, y se trata de una disciplina de fútbol sala que apuesta por rostros conocidos de una gran variedad (como se puede interpretar de la participación de Lehmann y McKenzie).

Según comentan desde el entorno de la propia Baller League, ambos hicieron buenas migas muy rápidamente, y tardaron bien poco en consumar unas primeras citas. Si bien había quien creía que iba a tratarse de algo casual, en última instancia parece ser que los sentimientos entre ambos han florecido con mucha fuerza.

Hay que decir que el contexto de la relación entre ambos fue bastante peculiar de manera inicial, pues Lehmann ocupó el papel de entrenadora del conjunto en el que juega McKenzie. Decisión lógicamente derivada del estatus de futbolista como profesional del balón.

Montel McKenzie jugó al fútbol de forma no profesional en Inglaterra.

Habiendo confirmado su relación, Alisha y Montel decidieron pasar sus vacaciones juntos. Es así que entre las muchas fotografías juntos que ya han publicado se les puede ver luciendo bañadores y bikinis mientras disfrutan de un clima la mar de agradable.

Definitivamente estamos ante lo que se trata de una de las relaciones del momento en el mundo del fútbol. Anteriormente, Lehmann estuvo en una relación con Douglas Luiz, jugador del Nottingham Forest.