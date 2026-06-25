Un futbolista lanza un mensaje desesperado para encontrar a su familia desaparecida en el terremoto de Venezuela

El doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter ha sacudido el norte de Venezuela y ha provocado una situación de emergencia en varias zonas del país. El seísmo principal ha ido seguido de muchas réplicas que se han sentido durante horas, causando miedo y daños en distintos puntos.

El epicentro se ha situado en el noroeste del municipio de Montalbán, en el estado Carabobo. Desde ahí, el temblor se ha notado con fuerza en muchas ciudades, incluida la capital, Caracas, y en otras zonas como Miranda, Aragua, Yaracuy y Trujillo, aunque la zona más afectada ha sido La Guaira, donde varios edificios han sufrido graves daños y algunos han colapsado.

Tras la tragedia, el futbolista argentino Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira, ha pedido ayuda de forma desesperada para encontrar a su mujer e hijos, que están desaparecidos después del derrumbe de su casa.

"Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y compartan este mensaje por si alguien los ha visto. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor", ha publicado en Instagram.

Publicación Lucas Trejo / Instagram

Trejo se encontraba en Caracas junto a su equipo cuando ocurrió el terremoto. Su club tenía que jugar un partido de copa contra el Deportivo Miranda, pero el encuentro se suspendió de inmediato por la gravedad de lo ocurrido.

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El mensaje se ha empezado a compartir muy rápido en redes sociales, y muchas personas, incluidos compañeros del equipo y gente cercana a la familia, lo están difundiendo para intentar ayudar a encontrar a su familia.