Futbolista y empresario: El imperio de Koke, capitán del Atlético de Madrid, tras invertir 22 millones en sus negocios

Jorge Resurrección Merodio, más conocido como Koke y como el capitán del Atlético de Madrid, es mucho más que un futbolista de primer nivel. Sus años en la élite le han perimitdo generar unos ingresos que ha sido capaz de sacárle rédito y blindar su futuro cuando decida colgar las botas.

Es uno de esos jugadores de bajo perfil, que nunca ha desentonado por ningún escándalo fuera del césped y que se ha tomado su profesión como una parte más de su vida, pero sin olvidar la família o sus inversiones.

Koke durante un partido del Atlético de Madrid de esta temporada. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Ahora, con 34 años y un bagaje imporante a sus espaldas, lleva desde 2011 en el primer equipo, ha decidido reforzar su presencia empresarial con una inversión de 22,7 millones de euros repartida en dos compañías, aunque lo ha hecho de la misma manera que juega, sin estridencias.

Más de 22 millones para sus empresas

Por un lado, ha inyectado 12,7 millones a KRM19 Inversiones y Operaciones SL, una empresa que se dedica a la gestión de patrimonio y la administración de bienes inmuebles, que funciona como un holding de otros negocios centrados en inversiones financieras, como Eguren Inversiones Inmobiliarias o L.E.O. Inversiones y Operaciones, en una operación para aportar mayor seguridad económica.

Koke con su mujer, Beatriz Espejel. / JUAN NAHARRO / GETTY IMAGES

Es precisamente en esta última, creada en 2023, donde Koke ha decidido reforzar sus cuentas con una ampliación patrimonial de 10 millones de euros más. Las cuentas de 2024 apuntan a una empresa cuyo capital en activos ascendía a los 10,2 millones de euros y que tenía 10,1 millones más de fondos propios, con unos ingresos netos de algo más de 10.000 euros.

Con la inyección, consigue un capital social de 10,6 millones y se sitúa como uno de los principales caballos de batalla del jugador de cara al futuro, con liquidez y unas cuentas saneadas para afrontar nuevas operaciones a medio y largo plazo.

Pedri, junto a Koke, en el partido ante el Atlético de Madrid / EFE

Por otro lado, Eguren se centra en operaciones inmobiliarias y es la cara B de L.E.O, que se centra en la parte financiera, permitiendo abordar futuros procedimientos con seguridad. De momento, sin embargo, todavía tiene margen de crecimiento, pues en 2024 registró pérdidas por valor de algo más de 1.500 euros.

Veremos qué depara el futuro del '6' colchonero que parece decidido a que, cuando deje de ser el caporal del mediocampo del Atlético, convertirse en un empresario exitoso que le permita seguir disfrutando del dinero generado durante su carrera deportiva.