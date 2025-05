Ni el fútbol, ni el baloncesto: Este es el deporte favorito del nuevo papa León XIV

Los Papa que dirigen la Iglesia Católica desde la Ciudad del Vaticano son, ante todo, personas como tú o como yo.

Detrás de esos trajes blancos se esconden figuras que tienen aficiones, todas ellas respetando los principios de Jesús. Y León XIV, el primer papa estadounidense, no iba a ser menos.

La Iglesia Católica ya tiene a un nuevo Papa después de que el cónclave eligiese en su segundo día al estadounidense Robert Francis Prevost, considerado uno de los protegidos del Papa Francisco. Tomó su relevo con el nombre León XIV y al igual que su predecesor, le encanta el deporte.

Si a Francisco le gustaba mucho el fútbol como buen argentino, Robert Francis Prevost (León XIV) prefiere otra disciplina no tan seguida como el fútbol o el baloncesto: el tenis.

"Me considero un tenista aficionado. Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de practicarlo así que tengo muchas ganas de volver a la pista", confesó en una entrevista recogida por Augustinan Order.

¿Y por qué le gusta tanto el tenis? Según reveló, es uno de esos deportes que le ayuda a reducir estrés: "aunque mi nuevo trabajo no me ha dejado mucho tiempo libre para ello hasta la fecha. También me gusta mucho leer, dar largos paseos, viajar, conocer sitios nuevos y disfrutar del campo en un entorno diferente".

Estas declaraciones de León XIV humanizan todavía más a la figura del nuevo Papa, máximo representante de la Iglesia Católica y desde ya, una de las figuras más importantes del mundo.

Además, León XIV habla tanto el inglés como el español, siendo también fluido en italiano, francés y portugués. Y a modo de curiosidad, el estadounidense también puede leer en latín y alemán, por lo que es considerada una persona políglota, muy inteligente y con muchas inquietudes.