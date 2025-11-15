El fundador de Amazon revela el único tipo de trabajador que la IA nunca podrá reemplazar

En una era donde la inteligencia artificial continúa avanzando y hace temer por el futuro del mercado laboral, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha compartido su visión sobre qué trabajadores serán tan valiosos que ni la tecnología podrá reemplazarlos.

Específicamente, el empresario hizo acto de aparición en la Italian Tech Week 2025 de Turín para alabar la innovación como base de los avances tecnológicos, pero también para recalcar el único tipo de trabajador que la IA no puede sustituir: el que tenga la capacidad de inventar.

En este sentido, Bezos recordó la experiencia de arreglar un bulldozer sin ayuda externa en el rancho de su abuelo en Texas, para el cual tuvieron que construir su propia grúa por falta de recursos, citándola como una ocasión para comprender el valor de la creatividad práctica.

“Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, ejemplificó, explicando cómo es esta precisamente la clase de habilidad que considera inexorable para las personas que quieran mantenerse a la vanguardia del mercado laboral en los próximos años.

“Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”, continuó, ya que es un mecanismo que le permite separar a aquellos que "solo" tienen formación de quienes cuentan con la chispa para resolver problemas de manera innovadora.

En cualquier caso, Bezos reconoce que el auge en la inteligencia artificial ha traído consigo una notable transformación en la forma en que las empresas valoran a sus empleados, por lo que la decantación hacia personas creativas y con buena capacidad de adaptación no es algo que solo se ve en Amazon.

"Los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie”, añadió Andy Jassy, consejero delegado de la empresa, concluyendo con que, por más años de formación o títulos profesionales que una persona posea, las habilidades blandas son las que supondrán la verdadera diferencia para resaltar en el mercado laboral.