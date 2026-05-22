Funcionarios de la Seguridad Social coinciden: "No es lógico ni razonable penalizar a los trabajadores que más aportan"

El sistema de pensiones de la Seguridad Social cuenta con ciertos matices que han sido debatidos desde diferentes sectores, siendo los coeficientes reductores aquellos que más polémicas suelen generar.

Ya sabemos cómo funcionan: si solicitas una jubilación anticipada, recibirás una penalización en tu pensión, por muy alta que haya sido tu cotización a lo largo de tu vida laboral. Algo que se considera como injusto desde muchos sectores de especialistas.

Así lo reflejaba el funcionario Algonso Muñoz Cuenca, quien establecía un ejemplo en el que se podía ver cómo un trabajador que aporte el máximo de cotización es injustamente tratado ante uno que solo cotice 15 años.

El funcionario comienza explicando que el sistema de pensiones sigue una premisa de proprocionalidad: cuanto más aportes al sistema a través de la cotización, mayor será la prestación que recibas en la jubilación.

No obstante, este principio se rompre en cuanto la Seguridad Social aplica los coeficientes reductores e incluso la situacón es peor si la cotización del contribuyente supera el máximo de la prestación.

El funcionaro lo explicaba de forma muy simple: si un trabajador tiene 40 años cotizados con salarios máximos, su base reguladora es de 5.101 euros. No obstante, si se jubila dos años antes se le aplican dos reducciones: la que sirve como penalización y la que se corresponde con no rebasar el umbral máximo de prestaciones.

De esta manera, la pensión de esta persona se reducirá casi en un 50% con respecto a lo que ha contribuido, quedándose en apenas unos 2.721 euros al mes. Eso sí, la cosa es diferente si miramos un ejemplo opuesto.

Si una persona cotiza solo quince años a niveles mínimos, pero se jubila a la edad que le toca, la Seguridad Social le ayudará con complementos, haciendo que la pensión que reciba sea algo superior a la base reguladora que le corresponde. Algo que, según muchos expertos, no tiene sentido para la sostenibilidad a largo plazo del sistema.