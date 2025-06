Un funcionario de prisiones destapa la realidad de las cárceles de España: "Te ayuda a ser mejor delincuente"

Estar en prisión suele ser un indicio de que se ha cometido algún error en la vida. No obstante, el principal objetivo de las cárceles en España es la reeducación y la reinserción social de los internos, así como la prevención del delito. Algunos logran aprovechar esta segunda oportunidad, pero otros no.

La realidad de estos lugares es totalmente distinta a la teoría, y así lo explicó Manuel, funcionario de presiones, en la 'Cope'. Para empezar con la entrevista, el periodista Alberto Herrera fue claro y sencillo con su pregunta: "¿Crees en la reinserción del sistema?".

El funcionario no dudó en responderle de manera inmediata: "Rotundamente, no". El principal argumento que expuso a los micrófonos de la emisora es que "la prisión no reinserta, la prisión te ayuda a ser mejor delincuente".

Manuel señaló que "las prisiones son escuelas del delito", ya que "la persona que entra prisión termina sabiendo anular cámaras, termina sabiéndose irse del lugar del delito sin dejar ningún tipo de muestras ni de huellas".

Una de las principales causas es que "haces un montón de relaciones de 'su' negocio". Por ello, aseguró que las prisiones están "sirviendo para esto y el que no lo quiera ver es porqué está ciego".

Tras ser cuestionado por aquellos presos que tienen teléfonos móviles, wifi o droga entre rejas, Alberto estalló diciendo: "Es que yo me echo las manos en la cabeza aún siendo parte del sistema porque no entiendo ciertas cosas".

"La mayoría de sustancias prohibidas entran tanto por permiso penitenciario como por las comunicaciones. Muchas veces sin querer", argumentó en la 'Cope'. Además, destacó la utilidad de los drones para entrar objetos: "Lo llamamos por servicio a domicilio".

"Entra de todo, una pistola o cosas peores", comentó. Por eso, sienten miedo constantemente mientras trabajan