El funcionario más famoso de la Seguridad Social no tiene dudas sobre cuándo pedir la jubilación anticipada: "Nunca la pidas dos años antes"

Alfonso Muñoz suele exponer sus pensamientos y recomendaciones a través de sus perfiles en las redes sociales

Alfonso Muñoz, funcionario INSS / YOUTUBE

Pol Langa

Actualmente las pensiones en España continúan funcionando, pero son muchas las voces que piden reformas de peso para evitar su muerte anunciada de cara al medio plazo.

Para acceder a dicha cuota el trabajador tiene diferentes modalidades de jubilación que han ido surgiendo con los años para adaptar la vida laboral a la realidad de la sociedad española.

Cada una de estas opciones cuenta con su propio acceso, aunque siempre se debe de haber cotizado un mínimo de años en la Seguridad Social para que el sistema devuelva parte de lo aportado durante tanto tiempo.

Últimamente, algunas personas se han adscrito a la jubilación reversible, una modalidad que permite regresar a la vida laboral tras el retiro con la pensión intacta que el gobierno querría impulsar para dar un respiro al sistema.

En 2025 la edad ordinaria para retirarse es de 66 años y ocho meses, pero también se puede optar por acceder antes a la jubilación, con 65 años y la pensión completa, aunque es necesario acreditar que se ha cotizado al menos 38 años y tres meses. La última versión es la jubilación anticipada, que permite terminar antes con la vida laboral de quienes se acojan a ella.

No obstante, esta no siempre es la opción más recomendable al estar sujeta a restricciones que afectan directamente al subsidio que se cobra cada mes. Así lo indica el funcionario más famoso de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, que suele lanzar recomendaciones y consejos a través de las redes sociales.

Concretamente, comenta que no es aconsejable optar por el retiro temprano cuando quedan estos años para llegar al ordinario: "Nunca solicitas la jubilación dos años antes de la edad ordinaria", indica.

El motivo son los coeficientes que reducen el dinero a percibir, por eso Muñoz advierte de que es mejor esperarse un mes más y solicitarla cuando quede 1 año y nueve meses para llegar al umbral común.

Coeficientes reductores por jubilación anticipada en 2025.

Coeficientes reductores por jubilación anticipada en 2025. / Seguridad Social

