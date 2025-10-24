Así funciona el nuevo permiso del Gobierno: hasta 15 días por cuidados paliativos

En España, la mayoría de trabajadores conocen su derecho a permisos retribuidos por matrimonio, fallecimiento o hospitalización de un familiar. No obstante, el Gobierno quiere ampliar algunos de estos permisos en el Estatuto de los Trabajadores.

En las últimas semanas, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una ampliación hasta los diez días a lo largo de las cuatro semanas siguientes al fallecimiento de un familiar.

Según la cadena SER, el organismo ha remitido a los agentes sociales que los trabajadores podrán acogerse al permiso en caso de fallecimiento de: cónyuge, pareja de hecho y parientes de hasta segundo grado de consanguinidad.

Instalaciones de la Unidad de Cuidados paliativos del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). / Marta G. Brea

El borrador de la norma también incluye hijos, nietos y abuelos. Sin embargo, dejaría fuera de este permiso a la familia política del trabajador. Además, habrá dos días hábiles para parientes hasta el segundo grado de afinidad.

En este caso, también se incluyen cuñados y abuelos del cónyuge: "Estos dos días hábiles se ampliarán en dos más cuando, con tal motivo, la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto".

Por otra parte, Trabajo también propone un nuevo permiso para cuidados paliativos. Este tendrá una duración de hasta quince días, y podrán acogerse los trabajadores cuyo cónyuge, pareja de hecho u otros familiares de segundo grado de consanguinidad esté afectado.

Un paciente de una unidad de cuidados paliativos. / ·

De esta forma, el nuevo permiso se podrá dividir en dos periodos distintos en un plazo máximo de tres meses, una vez por paciente. Para solicitarlo, tan sólo se necesitará el informe médico que justifique la situación.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo contempla la creación de un nuevo permiso para acompañar en la eutanasia. Cualquier trabajador que haya sido designado para esta función, sin importar el parentesco, tendrá derecho al día que se administre.