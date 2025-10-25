Así funciona el nuevo impuesto de circulación en Madrid para 2026

El Ayuntamiento de Madrid estrenará un nuevo modelo para calcular el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a partir del 1 de enero de 2026. De esta forma, el nuevo sistema tendrá en cuenta las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Hasta ahora, el cálculo se realizaba según el tipo de motor o carburante. Con esta norma, la DGT pretende favorecer a los coches menos contaminantes, a través de un sistema de bonificación a través de las etiquetas ambientales.

"Se aplicará una medida pionera en España, cambiando el criterio para aplicar las bonificaciones de este tributo, modificando el actual modelo basado en el tipo de motor y carburante", señala el consistorio madrileño.

Por lo tanto, el próximo año se aplicarán las bonificaciones en función "de los distintivos ambientales, que describen mejor lo que contaminan los vehículos". El ayuntamiento también detalla lo que sucede en algunos casos más específicos, como los híbridos enchufables.

"Con esta medida, se coordinan los criterios utilizados en el IVTM y la tasa SER, que se basa en las etiquetas de los vehículos, y se ajustan algunos casos concretos como ocurre, por ejemplo, con los híbridos enchufables, que tienen una bonificación distinta en función de si su autonomía eléctrica es mayor o no a 40 kilómetros", explicó el organismo.

La norma ha sido presentada por la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, después de la reunión de la Junta del Gobierno. Esta medida forma parte del proyecto de ordenanzas fiscales de 2026, con objeto de reducir la contaminación.

"Se trata de una medida pionera en España que permitirá ajustar mejor el impuesto al nivel real de emisiones de cada vehículo", destacó Hidalgo. Además, la delegada también señaló que el nuevo modelo "refuerza el compromiso de Madrid con la sostenibilidad y la fiscalidad verde".

Finalmente, también se presenta como novedad la bonificación del 50% en el impuesto para las grandes flotas de vehículos que tengan etiqueta CERO, ECO o C, siempre que las compañías hayan renovado parte de sus unidades por otras menos contaminantes de manera anual.