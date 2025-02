Así funciona el 'Kakebo', un método japonés para ahorrar en el día a día

La inflación, el precio de la vivienda o el salario mínimo son algunos de los factores que limitan la capacidad de ahorro. Cada vez resulta más complicado, pero en algunos casos se trata de cambiar los hábitos financieros. Hay diferentes trucos para conseguir este objetivo, pero en las últimas semanas se ha popularizado un método japonés centenario.

Hablamos del 'kakebo', creado en 1904 por la periodista japonesa Motoko Hani. Este libro de cuentas estaba ideado para ayudar a gestionar las finanzas domésticas. Es fundamental llevar un control escrito de todo lo que gastamos en nuestro día a día, incluso las compras más insignificantes.

Al comenzar el mes, debemos apuntar los ingresos fijos, como el salario, y los gastos fijos, como las facturas o la hipoteca. Seguidamente, tienes que establecer un objetivo de ahorro y acciones concretas que ayuden a reducir los gastos, como cambiar de compañía de suministros.

Tener escrito de forma manual todos los gastos y los ingresos provoca que la persona sea consciente de en qué gasta su dinero. Para ello, la clave es clasificar todos los gastos en diferentes categorías: Supervivencia (alimentación, transporte, etc.), ocio (bares, restaurantes, cosméticos, tabaco, etc.), cultura (cine, conciertos, libros, teatro, música, etc.) y gastos extras (viajes, regalos, imprevistos). De esta forma, te será más sencillo eliminar los gastos innecesarios.