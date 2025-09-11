La función secreta de Google Maps que muchos no conocen: Un ingeniero de telecomunicaciones la revela

Una situación bastante habitual en la carretera es la de no saber en qué momento aparecerá la siguiente gasolinera, mientras ves que el indicador del cuadro de mandos va bajando con el paso de los kilómetros.

Esto podría tener los días contados siempre que hagamos caso a las recomendaciones de la gente que sabe, como el experto David Laita, un ingeniero de telecomunicaciones que da consejos sobre aplicaciones en sus redes sociales (@laitadigital).

Una de las más usadas, si no la que más, durante los viajes por carretera es Google Maps. Ahora, gracias al consejo de Laita se puede encontrar esa dichosa gasolinera que parece desaparecer de la vía cuando más la necesitas.

El turco sencillo y rápido de Google Maps

"Te voy a enseñar un truco para que, si a mitad de camino quieres encontrar una gasolinera, te desvíes lo menos posible de tu ruta principal", indica el experto, una herramienta realmente útil principalmente en trayectos largos. El primer paso es indicarle a la aplicación la ubicación de destino de nuestro viaje, como se hace antes de cualquier ocasión en el que se quiera utilizar la app.

El secreto se desvela en este punto. Con la ruta en la pantalla hay que desplegar las opciones que nos ofrece Maps una vez indicado el destino: "Tenemos que darle a la tercera opción, 'buscar en ruta'", asegura Laita.

A partir de aquí, Maps nos dará la opción de señalar diferentes opciones entre las cuales se ven gasolineras, restaurantes o áreas de descanso. Además, estas opciones aparecerán por cercanía y se puede escoger fácilmente cual de ellas nos convence más, algo realmente útil en las estaciones de repostaje.

"Lo más importante es fijarnos en el número de debajo de las estrellas que es el que marca el tiempo que vamos a perder desviándonos de nuestra ruta" hasta llegar a la ubicación. Una vez seleccionada, solamente queda darle al botón 'añadir' para que se sume a nuestro trayecto. Una vez completada la parada, la aplicación recuperará tu trayectoria hasta llevarte al punto final escogido.