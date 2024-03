La función oculta de los discos y DVD que tienes en casa

La herramienta más funcional de tu colección de discos y DVD puede que resulte una sorpresa. Esta función puede pasar desapercibida para muchas personas, pero estos elementos pueden cambiar nuestra rutina. Quienes hayan mantenido su antigua colección, podrán ganar un dinero adicional, dependiendo de los productos que cuenten.

Con el avance de la tecnología, la forma de consumir entretenimiento en casa ha cambiado para siempre. En las décadas de los 80 y 90, los videoclubs formaban parte indispensable de nuestro ocio y sobre todo, de la experiencia de consumir cinematografía. Además, las colecciones en DVD eran la única forma de revivir nuestras películas y series favoritas en casa.

Sin embargo, hoy en días, todos estos discos forman parte del pasado por la llegada de las plataformas de streaming. No obstante, que su uso popular haya descendido, no significa que no tengan valor. Los coleccionistas y nostálgicos siguen amando este formato, que no fallará cuando la conexión esté caída.

Si bien es cierto, no todos los DVD tienen el mismo valor, por lo que es mejor revisar antes nuestra biblioteca antes de acudir a venderlo al mercado. Vendiendo estos productos no estás consiguiendo un dinero extra, sino que también estás ayudando a que un coleccionista complete su colección y además, este la cuidará manteniendo su valor cultural antes de que quede en la basura por alguien que lo ha descuidado.