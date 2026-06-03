Ni la fuerza ni los 130 kilos pudieron salvarle: el duro golpe que cambia los planes de Mario Tank

En muy pocas ocasiones se ha visto a Mario Tank admitir una derrota. El campeón europeo de powerlifting, conocido por muchos como "el hombre más fuerte del mundo", ha ido construyendo su reputación superando límites físicos que parecían imposibles.

Sin embargo, los míticos 101 kilómetros en 24 horas de La Legión, celebrados en Ronda, se convirtieron en un rival inesperado para el deportista.

Mario Tank logró completar 72 kilómetros después de más de 15 horas de esfuerzo llevado al extremo, pero su estado físico preocupó tanto a quienes le acompañaban que le obligaron a parar. Una decisión que, según reconoce ahora, fue la correcta.

"No me retiré, me hicieron parar por lo mal que me veían, y tenían toda la razón", confesó en sus redes sociales. El atleta explicó que la lluvia, el viento, el frío, los desniveles y una noche interminable terminaron superándole. Y eso que está acostumbrado a cargas extraordinarias.

Los 101 kilómetros de la Legion en Ronda / 101 de Ronda

A esto le sumamos una dificultad añadida. Mario Tank afrontaba su primer trail de larga distancia y también su primer ultra. Apenas había podidod hacer seis entrenamientos específicos en montaña durante los tres meses de preparación de los que dispuso.

El desgaste fue enorme. Según sus cálculos, su cuerpo consumió casi 13.000 calorías durante esas 15 horas. La deshidratación y el agotamiento físico acabaron convirtiendo la experiencia en una batalla mental.

Ahora, lejos de quedarse con el sabor amargo del abandono, Mario asegura que esta experiencia marcará un antes y un después en su carrera: "esto no es el final. Es un aviso", afirma contundentemente.

Y ya tiene fecha para la revancha. Mario Tank ha prometido regresar a los 101 kilómetros de Ronda en 2027 con una preparación mucho más específica. Su objetivo es claro: completar una de las pruebas más duras del calendario y demostrar que, incluso después de caer, sigue dispuesto a levantarse más fuerte que nunca.