Ni una fruta, ni un yogur: Una nutricionista aclara qué hay cenar para dormir bien

Una tendencia que se ha establecido entre quienes se despiertan pronto por la mañana es no cenar, o hacerlo de forma muy ligera, comiendo solamente una pieza de fruta o un yogur. Los factores son variados: desde ahorrarse la ingesta calórica de una comida para seguir una dieta hipocalórica, hasta simple pereza de tener que pensar y preparar algo que llevarse a la boca. Sea como sea, una nutricionista ha recalcado que esta no es la mejor de las opciones si lo que queremos es asegurarnos un sueño de buena calidad que repare el cansacio de todo el día y nos permita entomar el siguiente com más energía.

En el programa 'Versió RAC1', presentado por Toni Clapés, la nutricionista María Izquierdo ha dado las claves para dormir mejor a partir de lo que ingerimos a la hora de cenar: "Aquellos que llevan una dieta saludable, como puede ser la mediterránea, normalmente tienen mejor calidad del sueño", empezaba su intervención.

La profesional huye de los tópicos y recomienda alejarse de las cenas escasas. En primer lugar, comenta que lo ideal es comer dos horas y medio antes de irse a la cama para que el cuerpo tenga tiempo de asimilar todos los nutrientes ingeridos, pues la digestión es algo que consume energía, aunque reconoce que muchos lo tienen complicado por los horarios que imperan en la mayoría de puestos de trabajo, primordialmente matinales.

Una cena tipo para comer antes de ir a dormir.a / Arroz Brillante

"Para dormir el cerebro tiene que enfriarse. Si comemos y nos vamos a dormir sientes calor y el cuerpo no se enfría como debería. Cuesta más dormir", explica. Añade que no es recomendable cenar en plena noche porque el cuerpo humano está preparado para que, al caer el Sol, nos pongamos a dormir, por cuestiones evolutivas.

Una de las prácticas habituales de muchos es comer algo más antes de echarse en la cama, algo que tampoco recomienda. No obstante, si se ha abierto algún agujero en el estómago, apunta que se puede tomar una infusión. "La cena tiene que ser digerible, pero con fundamento: una fuente de verduras, por la fibra; de una proteína fácil de digerir y un poco de hidratos", comenta y suma la posibilidad de comer un postre "que puede ser una pieza de fruta". Relata que al cenar muy poco el cuerpo sufre un aumento de azúcar que el cuerpo combate y provoca que nos entre hambre a media noche.

Respecto a la gente que no cena para no engordar, cuenta que "no es una buena práctica" y que, en su lugar, se debería optar por "una estructuración de los menús acorde con las necesidades", algo que se debería aplicar todo aquel que no tenga necesidades especiales de alimentación.