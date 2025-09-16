Froilán se queda sin palabras con la actitud de Miri en 'Supervivientes All Stars'

El verano de Felipe Juan Froilán, conocido popularmente como Froilán, en Ibiza ha dado mucho de qué hablar. Primero, vivió un momento tenso con su expareja, Belén Perea, tras discutir a las afueras de una de las discotecas más importantes de la isla. Y días más tarde, encontró el amor con la exconcursante de 'MasterChef' y 'Supervivientes' Miri Pérez-Cabrero.

La revista 'Semana' publicó unas imágenes, en las que aparecían con una actitud "muy cariñosa". Los jóvenes estuvieron juntos en La Escollera, uno de los restaurantes más famosos de la isla, situado en la reserva natural de Ses Salines.

Después de las vacaciones en Ibiza, Miri decidió meterse de lleno en la nueva edición de 'Supervivientes All Stars', siendo conocedora de qué iba a ser cuestionada por su 'affair' con el hijo de la infanta Elena. Un tema que está dando mucho juego en el archipiélago de Cayos Cochinos, en Honduras.

La exconcursante de 'MasterChef' no ha ocultado en ningún momento su relación de amistad con Froilán, aunque no sabe cómo se lo está tomando él. "Espero que se esté riendo", aseguró a Adara Molinero y Fani Carbajo.

No osbtante, el programa 'Fiesta' contactó con el entorno más cercano de Froilán para conocer qué piensa de la participación de Miri en 'Supervivientes All Stars'. El colaborador Iván Reboso aseguró que no está nada contento.

"Me llega un mensaje y me dicen que Felipe está muy enfadado, que no entiende esas bromas y que se está sintiendo utilizado por Miri en el programa", destapó en 'Fiesta'.

Una de las cosas que más está detestando el sobrino de los Reyes de España es que le llame 'Feli': "No se esperaba que, por parte de Miri, estuviera todo el rato nombrándolo".

"A mí lo que me está llegando es que a él no le está gustando nada el concurso que está haciendo Miri cada vez que lo nombra", comentó el colaborador.