Froilán la lía en Ibiza tras reencontrarse con su expareja: "No lo ha encajado muy bien"

Felipe Juan Froilán, conocido popularmente como Froilán, vuelve a estar en el punto de mira tras vivir un tenso encuentro con su expareja, Belén Perea, en Ibiza. La relación entre ambos terminó hace más de un mes, pero los sentimientos están a flor de piel, al menos por parte del hijo de la infanta Elena .

En el programa de Telecinco 'Fiesta', presentado por Emma García, explicaron que el pasado fin de semana Froilán se encontró con ella y con su nuevo novio en la isla. Un hecho que provocó que el hijo de Elena reaccionase de mala manera, debido a que aún no entiende cómo ha pasado página tan rápido.

El periodista Sergio Garrido desveló en 'Fiesta' que Froilán "celebró su cumpleaños aquí en Ibiza, viernes, sábado y domingo", aunque no apareció Belén hasta el domingo. Sin embargo, cuando la cazó en el aeropuerto: "Se hizo la sorprendida de que fuera el cumpleaños de Froilán" en el aeropuerto.

Esa misma noche, Garrido explicó que "por la noche fueron a una discoteca. Belén con su nuevo novio. Felipe estaba por otro lado. Ahí hubo miraditas, no hablaron de nada y la historia pasó al lunes".

Todo el lío empezó el lunes por la noche cuando Belén no pudo entrar a una discoteca muy famosa de Ibiza: "Tuvo que salir Felipe Juan Froilán a buscarla a la puerta y la metió para adentro. Fue él el que la metió porque preguntó dónde estaba Belén y la cogió, se metieron para dentro".

El paparazzi aseguró a toda la audiencia de Telecinco que estuvieron toda la noche enganchados: "El novio de Belén, el nuevo novio, se quedó a un lado. Felipe y Belén se juntaron esa noche, se abrazaron y estuvieron toda la noche y toda la mañana juntos, no se separaron".

Froilán, decepcionado con la situación

Uno de los momentos más tensos fue cuando Froilán se entera de que Belén está en Ibiza y ahí empieza a liarla. "A mí me llega la información que hasta en 20 veces le llama por teléfono. Ella no sabe qué hacer porque ella está con su novio y no quiere coger el teléfono", expuso Garrido.

Sobre cómo se encuentra el hijo de Elena, el periodista, después de hablar con el entorno más cercano de él, confesó que "no lo ha encajado muy bien, que después de la relación de dos años, de repente, aparezca con otros chicos Ibiza".