Frío y lluvia para recibir a los Reyes Magos en Barcelona: La previsión del Meteocat para las cabalgatas en Catalunya

La primera semana del 2026 estará marcada por la nieve en gran parte de España, empezando por este lunes 5 en el que los Reyes Magos están tan pendientes del frío y las precipitaciones.

Durante las primeras horas del día ya estaba nevando en muchos puntos del interior de Catalunya después de que la borrasca Francis entrara por el oeste. De hecho, el Meteocat tiene activado el aviso amarillo por este motivo en prácticamente todo el territorio y solamente se libran las comarcas del litoral central y del norte, hasta las 12 horas.

Después del mediodía la situación se relaja y se reduce a tan solo la zona interna, hasta quedar concentrado en los dos Valleses y Osona al final de la jornada, aunque podría hacerlo en forma de lluvia.

Protecció Civil activó el plan Neucat ante la posibilidad de ver copos en zonas de entre 200 y 400 metros en zonas de la Catalunya central, aunque avisan que en caso de hacerlo, en ningún caso se esperan grosores importantes, ni precipitaciones abundantes. En Lleida, por ejemplo, los más madrugadores han podido ver nevar con cierta intensidad en el interior de la urbe, aunque también en Cervera o el Pla d'Urgell.

Aunque la posibilidad de tener una tarde pasada por agua en muchos sitios existe, la realidad es que los primeros modelos apuntaban a unos registros muy superiores a los que se esperan a estas horas, confirmando que la borrasca Francis no ha traído tanta agua como se preveía.

Frío para las cabalgatas de Reyes y alguna lluvia en BCN

Lo que sí que pegará fuerte es el frío, con avisos amarillos en el tercio noroeste, que van desde la Noguera, hasta el Ripollès, abarcando todas las demás comarcas intermedias. Según el Meteocat, "habrá heladas fuertes en el interior", pero destaca que no descarta que se repitan de forma "débil o moderada en el litoral".

Por eso, las autoridades han activado también el plan Procicat Fred y alertan de que para las cabalgatas de Reyes de este lunes será necesario abrigarse, con especial intensidad en el noreste, el Empordà, donde las rachas de viento pueden llegar a los 60 kilómetros por hora, algo que incrementará la sensación de frío. También en las Terres de l'Ebre, con registros similares, así como en puntos del Pirineo occidental.

De hecho, las recomendaciones por parte de Protecció Civil es clara: "Llevad equipamiento adecuado al vehículo por si se encuentra incidencias: depósito lleno, cadenas, móvil cargado, abrigo", ha publicado en su perfil de X antes las primeras imágenes de la nieve descargando en puntos del interior del territorio catalán. Según indican, esta situación puede alargarse hasta el miércoles, con "temperaturas mínimas generalizadamente bajo cero en la Catalunya Central y el Prelitoral".

Sin embargo, parece que las lluvias no serán un problema en la mayoría de ciudades y podrían producirse precipitaciones de forma puntual en puntos del Barcelonès, Prelitoral y Litoral central, aunque sin mucha intensidad, sobre todo a primeras horas de la tarde.

Lo que se puede descartar prácticamente por completo es la posibilidad de que la ciudad viva una nevada como la de 1985, que deleitó a los barceloneses con un Día de Reyes blanco de postal y solo podría escaparse algún copo en la cima del Tibidabo, aunque el frío si que se mantendrá, con ente 4 y 5 grados durante la tarde en la Ciudad Condal.