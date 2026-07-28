Ni frenar en seco ni bloquear el volante: la DGT confirma cómo reaccionar a un subviraje, sobreviraje y frenada de emergencia

La mayoría de accidentes que se producen en carretera se pueden evitar siguiendo de forma correcta las señales de tráfico e indicaciones que haya a lo largo de la ruta, pero hay otros factores que influyen en gran medida como, por ejemplo, el estado en el que se encuentre la carretera o las condiciones climáticas que haya.

En este sentido, habrá veces en las que nuestro vehículo lleve a cabo un subviraje o un sobreviraje; algo ante lo que tendremos que reaccionar de forma rápida para evitar un posible susto. No obstante, la DGT asegura que hay una forma adecuada de responder en cada situación concreta.

¿Qué hacer ante un subviraje y un sobreviraje en carretera?

Empecemos por lo básico: ¿Qué es un subvijraje? Se trata de un fenómeno que se produce cuando el coche pierde adherencia en la conducción, concretamente, en la tracción delantera. En este caso, el coche girará menos de lo que sería necesario, haciendo que se lance sin control hacia el exterior de la curva.

Subviraje / DGT

Para poder contrarrestarlo, los expertos de la DGT aseguran que debemos levantar suavemente el pie del acelerador para reducir la velocidad del vehículo. De esta manera, las cargas del coche se equilibrarían y las ruedas delanteras volverían a recuperar esa adherencia que han perdido.

Pero, ¿qué pasa cuando no tengo tiempo de reacción y necesito frenar? Según la DGT, lo ideal es no hacerlo bruscamente, dado que el eje delantero recibirá más carga y el coche perdería todavía más adherencia. Además, aseguran que también es importante no hacer giros repentinos con el volante.

El sobreviraje es un fenómeno que se produce de manera opuesta al anterior: se da cuando el vehículo pierde adherencia en sus ruedas traseras. Esto hará que el coche derrape y, si ocurre de forma demasiado brusca, se corre el riesgo de hacer un trompo en caso de que el conductor no reaccione a tiempo.

Para evitarlo, los expertos de la DGT aseguran que hay que aplicar la regla máxima de ¨prevenir antes que curar¨: acelerar de forma progresiva al salir de las curvas, evitar movimientos bruscos de volante y pedales y llevar neumáticos que se encuentren en condiciones óptimas para la carretera que vamos a atravesar.

Sobreviraje / DGT

Por último, la DGT aclara qué debemos hacer ante una frenada de emergencia; ese tipo de situaciones críticas en la que el conductor se ve obligado a reducir su velocidad a cero ante un obstáculo/peatón/accidente en la carretera. Y es que, según los expertos, esto se debe llevar a cabo de manera controlada.

Lo mejor que podemos hacer ante una frenada de emergencia es evitar todo tipo de situaciones que nos lleven a ejecutar una. Algo que pasa por conducir a una velocidad adecuada, mantener siempre la distancia de seguridad con otros vehículos y estar siempre alerta ante cualquier posible imprevisto para reaccionar rápido.

Con estas claves en mente, la DGT promueve la prevención de siniestros en carreteras ante tres fenómenos que son causantes de muchos de los mismos. Aunque, en realidad, se puede sacar una conclusión clara de lo que dicen los expertos: lo ideal es conducir con precaución para evitar cualquier posible susto al volante.