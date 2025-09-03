Fraude con tarjetas contactless: cómo los delincuentes pueden vaciar tu cuenta sin tocar tu PIN

Cada vez se producen más pagos con tarjeta de débito o crédito en los comercios de España. Y sobre todo, lo que ha aumentado en los últimos años ha sido el pago contacless, una forma de tener tu tarjeta en un dispositivo móvil sin necesidad de contar con la tarjeta física.

Sin embargo, son muchos los delincuentes logran hacer transacciones sin que las víctimas introduzcan su número PIN, aprovechando vulnerabilidades en sistemas TPV y de pago sin contacto.

¿Cuál es el mecanismo más común? La clonación de tarjetas o el uso de lectores inalámbricos en lugares concurridos, como transportes públicos o centros comerciales. Se sabe que los estafadores pueden acercarse mucho a sus víctimas para captar la señal de la tarjeta y realizar compras pequeñas de forma repetida, evitando así disparar alertas inmediatas del banco.

Cuando realizan varias transacciones, se produce el auténtico peligro: vender los datos o utilizarlos para realizar operaciones mayores.

Con el objetivo de protegerte ante estos fraudes y estafas, expertos en salud financiera recomiendan:

Configurar alertas en la app del banco por cada transacción realizada, por pequeña que sea. Llevar únicamente el dinero necesario en la tarjeta contactless, como si se tratase de una 'tarjeta monedero'. En casos más extremos, existen fundas bloqueadores RFID que impiden la lectura de la tarjeta no autorizada. Revisar periódicamente los movimientos bancarios y denunciar cualquier actividad sospechosa.

Quizás suene alarmante, pero son cada vez más las personas, especialmente de países como Estados Unidos o Reino Unido, que se están enfrentando a este problema creciente.

Al menos los bancos y entidades financieras están reforzando sus sistemas de seguridad, incorporando autentificaciones de doble factor y límites de gasto, que puedes personalizar fácilmente desde la aplicación del móvil.