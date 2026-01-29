La frase que debes decir para negociar tu salario en una entrevista (según una ingeniera)

Si afrontas una entrevista de trabajo, uno de los temas más incómodos es el salario. En muchos casos, no se menciona hasta el final de la misma, sin apenas dar oportunidad al candidato a preguntar por otras condiciones relacionadas con el sueldo. Sin embargo, quedarnos sin cuestionar absolutamente nada puede suponer aceptar una oferta salarial muy por debajo del mercado.

Sobre este tema ha hablado Sofía Sicilia, ingeniera y directora de operaciones de la web de Inteligencia Artificial GPTZone, que ha compartido en redes sociales varios consejos prácticos para afrontar la temida pregunta: "¿cuáles son tus expectativas salariales?".

Según explica, uno de los errores más comunes es dar una cifra exacta. En su lugar, recomienda siempre ofrecer un rango salarial lo suficientemente amplio como para dejar margen a la negociación. Siempre basándose en los sueldos habituales del sector, la experiencia y el mercado laboral local.

La fórmula que propone es clara y directa: "basándose en lo que he investigado y en el valor que puedo aportar a este puesto, busco un rango de X a Y. Soy flexible según el paquete de compensación completo y las oportunidades de crecimiento. ¿Qué rango tenía la empresa en mente?".

Esta respuesta funciona por varias razones. Primero, evita que un solo número limite la oferta. Segundo, pone el foco en el valor profesional y no en una necesidad económica. Y tercero, devuelve la pelota al entrevistador, que se ve obligado a mostrar el presupuesto real del puesto ofertado.

Además, Sofía advierte acerca de frases que conviene evitar, como justificar el salario en función de lo que se cobra en estos momentos o mencionar necesidades personales: "eso te resta poder en la negociación", señala.

Como consejo final, la ingeniera recomienda preparar la entrevista con antelación: investigar sueldos reales, definir una banda salarial razonable y tener claro hasta dónde estás dispuesto a ceder. Porque negociar bien no es ser exigente, es estar bien informado y no caer en trucos.