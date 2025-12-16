Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
La frase de Albert Rivera sobre las pensiones en España que ha desatado la polémica

Albert Rivera, antiguo líder del partido político Ciudadanos, ha dado su opinión sobre el sistema de pensiones en España.

Albert Rivera, exlider de Ciudadanos

Álex Pareja

Álex Pareja

Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, ha afirmado que el sistema de pensiones en España resulta injusto porque un jubilado medio percibe más ingresos que un trabajador medio, lo que pone en duda su viabilidad a largo plazo con los salarios actuales.

La frase, pronunciada por Albert Rivera durante una de sus intervenciones en el programa 'Espejo público' de Antena 3, ha levantado polémica: "Si un jubilado medio cobra más que un trabajador medio, el sistema es injusto". Después ha publicado esa intervención en su perfil de Linkedin, desatando las interacciones en redes sociales.

La opinión sobre las pensiones

Esta opinión de Albert Rivera, aunque expresada ya fuera de la política activa, resalta cómo las cotizaciones de hoy financian pensiones presentes sin garantías firmes para las futuras, generando un debate sobre su estructura de reparto.

Aunque las pensiones representan un pilar social en España, con revalorizaciones ligadas al IPC y respaldo constitucional, Rivera insiste en que este desequilibrio entre generaciones amenaza su continuidad, abogando por una mayor transparencia en las cotizaciones individuales.

En redes sociales y diferentes medios, las palabras de Rviera han dado mucho de qué hablar, con opiniones divididas: unos ven en ellas una llamada a reformas para equilibrar clases activas y pasivas, mientras otros defienden el modelo actual por su solidaridad intergeneracional.

Plataformas como X y Facebook muestran un revuelo constante, con cifras de interacción que superan miles de compartidos en cuestión de horas de las palabras de Albert Rivera, con opiniones que también son dispares en cuanto a apoyo y diferencia.

El estado actual del sistema de pensiones en España cuenta con una pensión media de alrededor de 1.506 euros mensuales en 2025, superior a muchos salarios medios que oscilan entre 2.000 y 2.290 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a unos 1.430-1.635 euros netos aproximados.

Este desajuste se agrava por un déficit crónico en la Seguridad Social, estimado en decenas de miles de millones anuales (cerca de 60.000 millones en 2024), cubierto por transferencias estatales que superan los 40.000, mientras el fondo de reserva apenas alcanza los 14.000 millones previstos para fin de año.

TEMAS

