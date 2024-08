Frank Cuesta toma una drástica decisión en medio de la guerra con Yuyee: "El 31 de diciembre..."

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Hace un tiempo que creó un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El naturalista ha explicado que compró este sitio con los ahorros que tenía, que es muy importante para él, y que las tierras están a nombre de su exmujer. Yuyee le ha demandado, y tras varios intentos de acuerdo, han pactado que Cuesta deberá pagarle 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que le pague una "cuota", la artista pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, uno de los hijos de ambos.

Frank se mostró decepcionado con la actitud de su exmujer: "Se ha aprovechado de la situación de que este santuario no lo puedo perder, de que sabe que no voy a dejar esto y de que sabe que yo hago lo que sea por mis hijos, y esto es el futuro de mis hijos. Pero lo más triste de todo esto es la gran decepción de mis hijos (...) Estoy abatido. Estoy roto. Por mis hijos bajo al infierno, y seguramente tenga que hacerlo. Me llamarán pesetero, pero voy a intentar conseguir el dinero como sea, porque no lo tengo".

Ahora, el herpetólogo ha explicado que abandonará el santuario el próximo 31 de diciembre: "Me terminan de pegar la última estocada... esto ya no tiene vuelta atrás! Destrozado por dentro pero sin capacidad de derrumbarme... ¡Empezamos de cero!".

Cuesta ha asegurado que es "imposible tratar con esta gente" y que ya estaban buscando abogados. Tras esta actitud, se ha visto obligado a cerrar el recinto: "Básicamente, el Santuario va a desaparecer. Estas tierras pueden venderse por un muy buen precio ahora mismo. Yo tengo un contrato de alquiler hasta diciembre, así que me da tiempo a tomar decisiones (...) Comprar una tierra ahora está fuera. Estamos buscando soluciones, mirando otras tierras que podríamos alquilar para meter los animales más grandes".

El naturalista ha comentado que no quiere saber nada más de Yuyee: "No quiero tener ningún trato con esta persona. Sé que va a ir a España a dar entrevistas. Me va a poner a parir. He hablado con los tres, mis hijos, y ellos me han dicho, sal de ahí papá".