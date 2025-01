Frank Cuesta sorprende tras mostrar los signos de su tratamiento contra el cáncer

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Además, hace unos años que creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies.

Hace dos semanas, el herpetólogo se abrió en canal y explicó que empezaría un tratamiento: "Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro durante muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años y hoy comienza".

El naturalista desveló los efectos secundarios que puede dar el tratamiento: "Me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo".

Ahora, Frank Cuesta ha publicado un nuevo vídeo en su canal de YouTube en el que presenta a los nuevos animales que han llegado a su santuario.

En este, se puede ver los primeros signos del tratamiento, ya que ha perdido pelo. Sin embargo, se ve que el leonés se lo toma con humor: "Ahora mismo este pato tiene más pelo que yo. Vaya tela".