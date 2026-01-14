Frank Cuesta rompe su silencio tras la polémica: "Me dieron un ultimátum"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría distintos países mostrando fauna más exótica y peligrosa. Años después, se trasladó a Tailandia, donde impulsó un espacio conocido como santuario de animales.

En 2025, su vida dio un giro radical. Tras los conflictos con su exmujer, Yuyee, Frank Cuesta fue detenido en varias ocasiones por cuestiones relacionadas con la tenencia de animales y, actualmente, se enfrenta a tres procesos judiciales abiertos.

A principios de enero de 2025, el naturalista anunció que retomaba su tratamiento contra la leucemia, que, según había explicado durante años, padecía desde 2003. Sin embargo, en mayo declaró públicamente que había mentido y aclaró que su diagnóstico real es una mielodisplasia, un trastorno de la médula ósea.

El martes, Frank Cuesta rompió su silencio en 'Código 10', donde aseguró que su estado de salud es estable y explicó que sus declaraciones contradictorias se produjeron bajo amenazas: "A mí me estaba amenazando con muchísimas cosas y hay una que si llega a sacar afectaría mucho a una persona de cara al futuro y me dio un ultimátum. Era una amenaza directa".

Según relató, la amenaza estaba relacionada con un "evento" ocurrido con uno de sus hijos, y afirmó que recibió un guion que debía leer públicamente. Tras ello, decidió emprender acciones legales y presentó una denuncia por extorsión y amenazas. Aun así, la presión continuó: "La respuesta fue: 'no me vale, tienes que ir a la tele'. Ahí entendí que esto no iba a parar".

Aunque no reveló la identidad de la persona que le habría amenazado, aseguró que se trataba de alguien muy cercano, a quien durante años consideró "como un hermano pequeño" y que conocía a fondo su entorno familiar. "Tenía todos mis secretos y me amenazaba con mis hijos".

Frank Cuesta declaró que la situación ha sido especialmente dura tanto para él como para sus hijos: "Ha sido mucho más duro de lo que pensáis, y sigue siéndolo". En relación con su enfermedad, explicó que sus hijos lo han pasado mal durante años al verle en un estado de salud deteriorado: "Veían que su padre estaba mal durante mucho tiempo".