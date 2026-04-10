Frank Cuesta regresa al santuario tras el intento de envenenación: "He adelgazado tres kilos y tengo una neumonía"

Frank Cuesta terminó su 'reality' en Tailandia. Los concursantes regresaron a sus casas debido a una acumulación de escándalos, incluyendo expulsiones por posesión de sustancias, agresiones físicas entre participantes (como el caso de Aída Nízar), presencia policial y graves problemas fiscales de los creadores con Hacienda.

Sin embargo, y aun con el premio de 250.000 euros todavía sin repartir, Frank Cuesta ya ha anunciado que no volverá tras haber sufrido un gravísimo ataque su santuario de animales en Tailandia. Un total de ocho veterinarios estuvieron trabajando en el santuario para salvar la mayor cantidad de animales tras el intento de envenenamiento masivo.

Un intento de envenenación

Frank Cuesta ha confirmado la muerte de varios animales a consecuencia del ataque, entre ellos, el perro de Paloma, su novia: “Algo tan sucio... Ha sido terrible”.

El propio Cuesta ha sentenciado: “No me vuelvo a ir de aquí, yo tengo que cuidar mi santuario”, mostrando así su decisión de priorizar la protección del refugio ante el regreso a La cárcel de los gemelos.

Por tanto, ha avanzado que no participará en la segunda fase del reality de Zona Gemelos, aduciendo el incidente sufrido como principal motivo, y ha dejado entrever que conoce el origen del ataque, aunque ha rehusado aportar datos concretos: “No voy a decir nada más, pero se sabrá”.

Vuelta a la normalidad

Tras este paréntesis, Frank Cuesta ha regresado rápidamente a Tailandia para hacerse cargo personalmente del refugio y garantizar el bienestar de sus animales. "Tengo muchas ganas de comer comida tailandesa, estar en el santuario, tomar el Sol y tener sexo", afirmó en el video grabado por Paloma. "Ha ido bien el viaje. Estoy hasta los cojones, pero bien", decía en la cámara.

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En su llegada se reencontró con sus perros, avestruces. "Lo primero que va a hacer 'jertru' es zumbarme. Tiene que demostrar que es el jefe. Abril y mayo son los peores meses, porque llevamos seis meses sin lluvia. Hasta que vuelva a llover, vamo s a estar secos. Me voy a dar una vuelta tranquilos, he salido de la Casa de los Gemelos. Me he engordado tres kilos y una neumonía allí", analizaba de sus animales. Ya ha vuelto a su casa.