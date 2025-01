Frank Cuesta pone en vilo a todos sus seguidores: "Comienzo un tratamiento"

Frank Cuesta no olvidará el 2024, debido a que vivió momentos muy duros para mantener el control de su santuario de animales en Talianda y la lucha diaria con su exmujer, Yuyee Alissa, para conseguir el mejor futuro posible para sus hijos. No obstante, a finales de año logró que su expareja vendiese los terrenos a su propio hijo para que pudiera continuar con su trabajo tras diversas negociaciones.

Aunque todo parecía que volvía a la normalidad, Cuesta ha explicado a todos sus seguidores que está pendiente de su estado salud y que en los próximos días empezará un tratamiento para frenar la enfermedad que lleva teniendo desde hace unos años.

El experto en animales ha querido empezar comentando a sus seguidores más fieles que "llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento. Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí mentida dentro durante muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años y hoy comienza".

En los últimos años, Cuesta se ha abierto más a explicar todo lo que le sucede en su día a día en Tailandia, ya que siempre era muy cerrado para contar aspectos sobre su vida privada. Sin dar detalles de la enfermedad, el naturalista ha admitido que "todo los enero me tienen que meter un ‘mollo’ ahí por la médula y hacer unas cosas".

Además, ha explicado cuáles son los efectos secundarios de su enfermedad: "Me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo".

A pesar de mostrar su problema, él se muestra muy optimista: "Quiero hacer muchas cosas en todo el tiempo que esté en este mundo, que no sabemos nunca si vamos a estar mucho tiempo o poco tiempo y hay que aprovecharlo y hacer cosas, sobre todo cosas positivas".

Para finalizar, Cuesta ha lanzado una reflexión para todos sus seguidores. "Muchas veces nos preocupamos por cosas absurdas, de lo que dice la gente, de lo que va a decir la gente, de lo que piensa la gente y al final lo importante es la gente que está cerca de ti, la gente que realmente te quiere y te aprecia", ha confesado.