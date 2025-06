Frank Cuesta 'huye' de Tailandia para empezar una nueva vida

Frank Cuesta ya no puede más y ha decidido abandonar Tailandia tras todo lo vivido en los últimos meses: la polémica con su exmujer, Yuyee, por las tierras del santuario; su detención por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón; y la filtración de sus audios admitiendo que había comprado animales.

Ahora, el herpetólogo ha compartido un nuevo vídeo en YouTube para anunciar que ha abandonado Tailandia: "Pues si chavales, me he venido a Perth (Australia)". El motivo de su viaje es porque "tenemos proyectos en Australia".

El naturalista admite que "creí que no podía salir del país hasta final de año, pero bueno, una vez que me han dado el pasaporte y tengo libre entrada y salida del país, pues me voy rápido". El naturalista tiene la mente puesta en empezar "con los trámites del proyecto".

Asimismo, reconoce que volverá más adelante con Paloma, Zape y Zorro, debido a que ellos tres también tendrán un rol clave en el proyecto que está llevando a cabo en Australia. En la zona en la que se encuentra, Cuesta señala que "esto es más feo", ya que está cerca del aeropuerto.

El herpetólogo confiesa que "he quedado libre de todos los cargos", y señala que todo el ruido mediático que se ha generado en los últimos meses para que todo quede en una simple "multa". No obstante, el ex de Yuyee admite que "ha sido muy duro este intento de destrucción".

"En principio eran 60.000 baths y tres meses de cárcel... el juez suspendió los 60.000 baths por 30.000 y suspendió los tres meses de cárcel por un trabajo social. Tengo que hacer 20-24 horas de trabajo de ayuda social", informa en el vídeo a todos sus seguidores.

A pesar de no ir a prisión, el herpetólogo no puede cometer ningún delito relacionado con la fauna y la flora en el próximo año o dos porque "entonces se aplicaría otra ley más fuerte sobre mí".

"Me siento libro después de tantos meses", manifiesta, aunque es consciente que seguirá teniendo problemas de cara al futuro. "La gente manipula, difama y miente...", alerta al mundo entero. El naturalista confirma que volverá a Tailandia con Paloma, pero todo pinta a que su futuro será en Australia, a pesar de que en ningún momento explica en que proyectos está trabajando.