Frank Cuesta explota contra Televisión Española: "Me tenían muchas ganas"

No están siendo semanas fáciles para Frank Cuesta tras el polémico vídeo confesando que toda su vida ha sido una auténtica farsa: "No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales". Horas más tarde, el herpetólogo reconoció que se vio obligado a leer un guion y que todo era mentira.

El naturalista confesó que "soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilip*llas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío".

No todo han sido malas noticias, ya que Yuyee, su exmujer, ha retirado todas las demandas que tenía contra él. Esta decisión se ha llevado a cabo después del vídeo en el que le pide disculpas, tanto a ella como a su actual pareja.

Igualmente, la polémica que gira en torno a él es enorme, y muchos programas de televisión han dedicado varias horas a analizar los audios filtrados y sus vídeos. Uno de ellos fue el programa 'Malas lenguas', de Televisión Española, presentado por Jesús Cintora.

En el programa aprovechan para atacar sin piedad al naturalista recordando todos los conflictos que ha tenido con su expareja. También, rememorar el momento en el que Cuesta tuvo que 'aprovecharse' de los creadores de contenido para solventar sus problemas económicos.

Por todos estos motivos, el herpetólogo no se ha podido morder la lengua, algo que le caracteriza ya desde los últimos años, y ha explotado en contra del programa de la cadena pública a través de su cuenta de X.

El naturalista ha recuperado un tuit de 'Malas Lenguas', en el se habla sobre él, para arremeter contra ellos: "La televisión pagada por todos los españoles se une a la campaña de acoso hacia mí. Me tenían muchas ganas... ¡¡¡Disfrutad!!!".

La Television pagada por todos los españoles se une a la campaña de acoso hacia mi. Me tenian muchas ganas... Disfrutad!!! pic.twitter.com/DPfh3MpRMp — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) May 19, 2025

No obstante, el programa de 'Malas Lenguas' no ha sido el único en criticar la figura del naturalista. Por ejemplo, Juan del Val, colaborador de 'El Hormiguero', lo ha tachado de "estafador" y "mentiroso".