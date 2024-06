Frank Cuesta estalla contra Rodolfo Sancho: "Ha educado a un hijo que descuartiza"

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, se encuentra en prisión a la espera de la sentencia final en Tailandia. El joven de 29 años confesó haber asesinado y descuartizado a Edwin Arrieta Arteaga el pasado 4 de agosto de 2023.

El juicio del chef empezó el pasado 9 de abril y se alargó hasta el 2 de mayo. El joven está acusado de tres delitos: asesinato premeditado, ocultación del cuerpo y destrucción del pasaporte de Edwin Arrieta. Será el próximo jueves 29 de agosto cuando se conozca la resolución final.

Ahora se ha conocido que Rodolfo Sancho prepara varias demandas para proteger su honor y el de su hijo, y Frank Cuesta se ha sentido aludido: "No sé si me ha denunciado Rodolfo, pero, normalmente, cuando tienes que poner una denuncia la pones y se acabó, no vas por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia, pero bueno, mucho mejor eso que me descuarticen".

El naturalista ha hablado sobre el tema en el pódcast del abogado Pablo Franco y se ha mostrado muy crítico con la familia Sancho: "Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos, y la persona esta ha educado a un hijo que descuartiza, pues lo siento mucho".

Frank Cuesta ha explicado la condena que cree que le caería: "Si yo digo en un directo que obviamente le van a dar pena de muerte o cadena perpetua y si no es así, es que alguien ha pagado al juez, al Fiscal o a alguien, porque evidentemente le van a dar esa pena".

El naturalista se ha mostrado muy tajante: "Rodolfo Sancho y sus abogados tendrían que estar preocupándose de otras cosas ahora mismo y no de lo que diga la gente en un canal de YouTube. Bastantes vidas se han jodido en esa familia, pero si lo quieren hacer conmigo vamos a la guerra".