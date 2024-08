Frank Cuesta estalla contra su exmujer Yuyee tras verse amenazado con perder su santuario: "Se merece que..."

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Hace un tiempo que creó un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El naturalista ha explicado que compró este sitio con los ahorros que tenía, que es muy importante para él, y ahora Yuyee, su exmujer, le ha dado un "ultimátum de 'o lo tomas, o lo dejas'", y podría perder el santuario, algo que supondría "una de las mayores pérdidas" de su vida.

Frank ha anunciado en un directo de 'Kick' que le ha hecho muchas ofertas, pero que han sido rechazadas. Sin embargo, el acuerdo final ha sido pagar 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que Cuesta le pague una "cuota", Yuyee pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, el hijo de ambos.

"No es algo que yo quiera ni es justo, pero al final lo más triste para mí es que es por dinero (...) No he hecho esto para que se le echen encima, pero se lo merece. Mal no le voy a desear porque es la madre de mis hijos, pero realmente la cosa ha cambiado mucho. He dado muchísimo y para mí es una persona que moralmente lo ha perdido todo", ha declarado.

Frank ha asegurado que siempre ha cubierto todos los gastos de la familia y le duele la situación: "A principios de años se hizo una reforma de unos 70.000 euros, que pagué yo. Desde que he tenido familia en Tailandia he cubierto todos los gastos porque era la persona que hacía dinero. Todos los gastos de mis hijos están cubiertos por mí, siempre por mí. Mi exmujer ha trabajado -aunque no mucho- pero su dinero ha sido su dinero, y mi dinero ha sido para todos. Siempre he pagado todo".

El naturalista se ha mostrado decepcionado con la actitud de Yuyee: "Se ha aprovechado de la situación de que este santuario no lo puedo perder, de que sabe que no voy a dejar esto y de que sabe que yo hago lo que sea por mis hijos, y esto es el futuro de mis hijos. Pero lo más triste de todo esto es la gran decepción de mis hijos (...) Estoy abatido. Estoy roto. Por mis hijos bajo al infierno, y seguramente tenga que hacerlo. Me llamarán pesetero, pero voy a intentar conseguir el dinero como sea, porque no lo tengo".