Frank Cuesta enciende las alarmas en su directo: "Comienzo tratamiento"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Sin embargo, hace unos años que creó un santuario de animales en Tailandia en el que cuida y rescata algunas especies.

'Frank de la Jungla' utiliza mucho las redes sociales y a veces no tiene filtro, es por ese motivo que ha tenido varias trifulcas con diferentes usuarios. Además, en los últimos meses ha estado en el foco mediático por sus problemas con Yuyee, su exmujer.

Ahora, el herpetólogo se ha abierto en canal en su último directo y ha explicado que está pendiente de su estado de salud: "Llegó el día en el cual yo comienzo un tratamiento. Sabéis que yo tengo una especie de enfermedad ahí metida dentro durante muchos años y estoy haciendo un tratamiento alternativo durante los últimos cuatro años y hoy comienza".

El naturalista no ha dado más detalles de la enfermedad, pero ha asegurado que "todos los enero me tienen que meter un ‘mollo’ ahí por la médula y hacer unas cosas".

Frank Cuesta ha desvelado los efectos secundarios que puede dar el tratamiento: "Me he estado engordando porque sé que voy a bajar peso, entonces aunque veáis que bajo peso, o que se me cae el pelo o algo así, es una cosa normal y no es que me esté muriendo ni que me esté pasando algo".

El herpetólogo se ha mostrado optimista y ha asegurado que va a aprovechar hasta el último minuto de su vida. Además, ha zanjado el asunto con una reflexión: "Muchas veces nos preocupamos por cosas absurdas, de lo que dice la gente, de lo que va a decir la gente, de lo que piensa la gente y al final lo importante es la gente que está cerca de ti, la gente que realmente te quiere y te aprecia".