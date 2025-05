Frank Cuesta reconoce que leía un guion y se desmiente: "Soy muchas cosas, pero soy buena persona"

Frank Cuesta está en el punto de mira después de que esta mañana publicara un vídeo en el que confesaba que toda su vida ha sido una auténtica farsa: "No soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales".

Tras el ruido mediático que han generado las declaraciones, el hijo mayor del herpetólogo, Zape, ha defendido a su padre a través de Instagram confesando que "llevamos dos meses bajo acoso... escuchar a mi padre forzado a leer de un guion diciendo que nunca tuvo cáncer cuando yo mismo he visto a su pelo caer a cachos...".

Ahora, el creador de contenido se ha desmentido a sí mismo, y ha dado un vuelco de 180 grados la situación: "Yo he intentado solucionar este problema cuatro veces y hoy fue la última. Ahora me arriesgo a que saquen todo y a quedar como un soez y un guarro, pero ya me da igual".

Asimismo, ha reconocido a todos sus seguidores que "hoy he puesto un vídeo de un guion que se me mandó y, que esta mañana, han corroborado que eso se me había mandado y si yo hacía ese vídeo se paraba todo este acoso".

El animalista ha expresado que "soy muchas cosas, pero soy buena persona. Soy un gilip*llas, un mentiroso, manipulado, pero soy buena persona, he intentado ayudar a los demás, hacerlos felices a los que estaban lado mío".

Cuesta ha decidido dar marcha atrás al ver el estado en el que se encontraba Zape tras escuchar que no tenía cáncer: "Es cuando dije 'no puedo más con esto', porque vi cómo estaba el mayor. ¿Todo el mundo hablando de mi enfermedad por esa gente?".

Aunque está mañana ha confirmado que no tenía cáncer, ahora, según él, sí padece: "Por qué tengo que enseñar papeles, informes, no me avergüenzo. Mañana esta enfermedad me hace tic y no duro un p... año. Estoy en un estado de nervios desde hace un mes, que lo que quieren es quitarme de en medio".

¿Cuándo empezó el 'acoso'?

Cuesta ha confesado que lleva sintiendo acoso, tanto él como sus hijos, desde agosto del año pasado. Además, ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con Chi: "El vídeo que he hecho son disculpas, ese vídeo no tiene nada que ver con Chi, que quede muy claro. Lo voy a borrar".