Frank Cuesta no puede más en Tailandia: "Sé que voy a tener una condena"

Frank Cuesta está en el punto de mira. Desde principio de año, el herpetólogo vivió conflicto con su exmujer, Yuyee, por las tierras del santuario. Semanas más tardes, 'Frank de la Jungla' acabó detenido por la posesión ilegal de nueve nutrias de garras cortas y una pitón.

No fueron las únicas noticias negativas para el herpetólogo, ya que se le filtraron unos audios que lo dejaban en muy mal lugar. Después de esta filtración, el naturalista dio la cara en un vídeo, donde desveló que toda su vida era una mentira.

Después de reconocer que "no soy veterinario, no tengo cáncer y nunca he rescatado animales", Cuesta tuvo que hacer otro vídeo desmintiendo todo lo que había dicho y que todo se trataba de un chantaje.

La semana pasada, el medio de comunicación 'Confidencial Digital' apuntaba que 'Frank de la Jungla' esperaba ser condenado a varios meses de cárcel y multado por las autoridades tailandesas por la posesión ilegal de fauna silvestre protegida.

Aparte, en uno de sus últimos vídeos, confesó que ya no puede más con esta situación: "Esto se ha acabado. Voy a pagar la multa, asumir lo que haya que asumir y volver con mis hijos".

Esta noche, Cuesta estará presente en el programa 'Código 10', aunque será desde su santuario. En un avance de la entrevista, el naturalista avanza que "han sido meses bastantes duros... una situación sádica".

Sobre los audios, confirma que "hay audios tan manipulados que dan vergüenza ajena". La situación en Tailandia no es nada sencilla, debido a que muchas veces tiene que lidiar con traficantes para sacar animales de una situación terrible.

A lo que respecta a las denuncias, el herpetólogo revela que "estoy expectante porque sé que voy a tener una condena. ¿Voy a entrar en la cárcel? Supongo que no".

Después de meses de polémicas y titulares, Frank Cuesta rompe su silencio esta noche en 𝐂𝐨́𝐝𝐢𝐠𝐨 𝟏𝟎: "Ha sido una situación sádica para mí".



A pesar de estar viviendo una situación tan critica en el país tailandés, 'Frank de la Jungla' confirma que "Tailandia es mi casa... es la tierra que me dio lo más importante de mi vida que son mis hijos espero que algún día cuando me muera puedan esparcir mis cenizas por todo el santuario.

La entrevista se podrá ver completa a partir de las 22:50 horas en Cuatro.