Frank Cuesta no se corta y revela toda la verdad de la detención de Yuyee: "Eres una drogadicta"

Frank Cuesta saltó a la fama gracias a 'Frank de la Jungla', un programa de televisión en el que el leonés recorría varios países en busca de la fauna más exótica y peligrosa. Hace un tiempo que creó un santuario de animales en Tailandia en el que les cuida y rescata algunas especies. Su objetivo es protegerles de algunos seres humanos que pueden hacerle daño y ofrecerles un espacio natural.

El naturalista ha explicado que compró este sitio con los ahorros que tenía, que es muy importante para él, y que las tierras están a nombre de su exmujer. Yuyee le ha demandado, y tras varios intentos de acuerdo, han pactado que Cuesta deberá pagarle 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que le pague una "cuota", la artista pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, uno de los hijos de ambos.

Yuyee concedió una entrevista a 'LOC' en la que explicó que cuando se divorciaron tras 22 años de matrimonio acordaron verbalmente que Frank le pagara una pensión de 3.500 euros, y que él la fue rebajando sin darle ninguna explicación.

La artista ha declarado que tras su actitud, apostó por alquilarle los terrenos del santuario: "La propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla a mi nombre por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Para protegerme, decidimos convertir la propiedad en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse".

Ahora, el naturalista ha confesado en un directo con Javi Oliveira que el motivo su distanciamiento con Yuyee fueron las drogas: "Chica, eras una alcohólica, eres una drogadicta, y los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa (...) Hemos estado pagando toda su m****".

Frank Cuesta ha asegurado que rebajó el dinero de la pensión cuando vio que su exmujer no ahorraba el dinero para sus hijos: "Cuando te das cuenta de que no hay dinero ahorrado y hay un maromo en casa que está viviendo la fiesta y yo la estoy pagando... entonces ya no".

El televisivo ha explicado que arrestaron a Yuyee en el aeropuerto de Don Mueang (Bangkok) en el año 2012, y que fue justo cuando salió de un "carísimo" centro de rehabilitación. "Lo que pasó fue que la encontraron borracha perdida y con una bolsita vacía de cocaína".

La policía tailandesa la acusó de tráfico de drogas y en el año 2014 fue sentenciada a 15 años de prisión y una multa de 1,5 millones de bahts (39.280,41 euros). Sin embargo, Frank estuvo a su lado en todo momento y ha explicado que la detención fue injusta, porque "cinco miligramos no tienen valor en el mercado".