Frank Cuesta y su abogado anuncian querellas para aquellos que le han 'acosado'

Frank Cuesta lleva varias semanas en el punto de mira de toda la prensa y toda su comunidad de fans (y no tan fans). Lo estuvo hace no muchos meses tras anunciar que iba a dejar de subir vídeos a YouTube después de varios años haciéndolo, pero ahora lo ha estado por el momento más polémico de su carrera: lo han acusado de maltrato animal, de que su cáncer era falso y de, básicamente, haber creado un personaje. Algo que, presuntamente, él mismo confirmaba en uno de sus últimos vídeos publicado.

Y decimos "presuntamente" ya que él aseguró poco después que para ese vídeo estaba leyendo un guion forzado escrito por su exsocio, Chi, quien lo denunció y dijo que retiraría la denuncia si "limpiaba su imagen", a cambio, además, de dejar de filtrar audios de Frank que él mismo asegura que dan datos falsos.

Así que por el momento, hay quienes creen una versión y quienes creen la otra, y no queda claro si en algún momento se esclarecerá esto de alguna forma.

Ahora, Metapon Suwancharoen, abogado de Frank Cuesta, y la empresaria Two Yupa, amiga de ambos y traductora, han confirmado que estos días interpondrán varias denuncias a todas aquellas personas que han hablado mal de Frank "o han dicho cosas que no son ciertas. Van a llegar hasta el fondo, porque tienen pruebas contundentes contra varias personas" aseguró Two Yupa.

"El abogado y su equipo están preparando las querellas por daños querellas por daños al honor y a la reputación de Frank. Las querellas irán tanto por la vía civil como la vía penal. La gente no puede decir barbaridades y hacer daño gratuitamente. La gente que va a recibir las querellas ya saben quiénes son", continuó la empresaria.

Y es que a Chi ya se le han puesto órdenes de alejamiento porque no sólo mandó mensajes a Frank, sino también a sus hijos, incluida su hija menor de edad.