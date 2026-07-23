Franco Colapinto se calienta y carga contra España por sus celebraciones: "Es una vergüenza"

Algunos argentinos no están llevando nada bien el hecho de haber perdido la final del Mundial contra España y tras casi una semana siguen saliendo teorías de la conspiración que tratan de revelar el motivo real (según determinados aficionados albicelestes) de la derrota en el MetLife Stadium.

Entre alguna de las teorías más populares se encuentra una supuesta posible amenaza de suspensión para la selección si no se dejaban perder por mostrar el mensaje con las Malvinas tras vencer la semifinal ante Inglaterra, o que la FIFA necesitaba un campeón europeo después de coronar a Messi en Qatar.

Messi, abrazándose con Lamine / WILL OLIVER / EFE

Ahora ha sido uno de los más conocidos entre el gran público deportivo, el piloto de F1, Franco Colapinto, el que ha aportado un poco más de picante al asunto, ya que no ha dudado en cargar en contra de la forma de celebrar de los españoles tras conseguir ganar el campeonato.

En una entrevista con ESPN el de Alpine es cuestionado sobre la presencia de camisetas españolas durante el mundial y no duda en dar su punto de vista: "De golpe, se la ponen cuando ganan, no antes. Es una vergüenza", comentaba.

Sin miedo a quedarse corto, añade que "no tienen ni canciones para cantar", a diferencia de las Barras de su país, que se han ido especializando en generar cánticos de lo más curiosos. Llega a mencionar que incluso trataron de "quemar una camiseta de Messi", momento en el que el periodista cambia de tema viendo las connotaciones que iba cogiendo la charla.

Colapinto pone deberes a los españoles

En una charla junto a los dos españoles de la parrilla, Alonso y Sainz, previa al Gran Premio de Hungría, Colapinto hizo hincapié en el tema de las canciones: "Son justos ganadores... pero espero que mejoren un poco las canciones. Necesitan ser más creativos, fueron aburridos", comentaba.

Fernando Alonso, Franco Colapinto y Carlos Sainz, en una entrevista previa al Gran Premio de Hungría. / ESPN

También destacó no gustarle el pique entre las dos naciones surgido a partir del partido: "Somos países latinos y es genial, pero también hay diferencias que parecen crear enemigos. Messi jugó en el Barça y dio momentos felices, pero ahora parece una guerra entre países y no es bonito. No creo que esté bien quemar camisetas de Messi", señalaba.

El piloto no es el único argentino que se ha 'quejado' de la forma de celebrar en España, ya que la consideran sosa. Sin embargo, desde aquí se ha apuntado a una mayor concienciación y sentido común, sin que necesariamente esto influya en la pasión en el festejo de los triunfos.