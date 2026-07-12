Franco, de 38 años: "Hace siete años cambié mi casa por un camión y ahora apenas pago agua ni luz"

"¿De qué te sirve acumular cosas materiales si acabas dedicando la mayor parte de tu tiempo a pagarlas?". Esa es la reflexión que plantea Franco Molinos, creador de contenido de 38 años que hace siete años decidió dejar atrás la vida convencional para convertirse en nómada y vivir en un camión junto a sus dos perros.

Con más de 118.000 seguidores en Instagram, Molinos comparte su día a día sobre ruedas y defiende un estilo de vida basado en necesitar cada vez menos. "Llevo siete años sin pagar luz y apenas pago agua. Y no, no es porque sea rico, es porque decidí cambiar una casa fija por una casa con ruedas", explica. Para él, la clave es sencilla: "Cada vez vivo con menos y necesito menos cosas".

Así explica como es su vida viviendo en un camión

El creador de contenido explica que, durante todos estos años, ha sido él quien ha decidido en qué invertir su dinero. Por eso evitó gastar en cosas materiales que consideraba innecesarias y comenzó esta aventura con una furgoneta de apenas 1.700 euros, acondicionada con muebles fabricados a partir de madera reciclada.

"Cada vez tengo menos cosas, pero eso no es lo realmente importante. Lo importante es que cada vez necesito menos. Solo quiero destinar el dinero que gano a comprar tiempo: tiempo para pensar, tiempo para ser libre y tiempo para disfrutar de mi día a día, sin convertirme en un esclavo más de un sistema laboral que, según él, nos enseñan a asumir desde pequeños", defiende Molinos.

A lo largo de estos años, Molinos ha ido cambiando de autocaravana y reinvirtiendo los ahorros que obtuvo al principio en nuevos vehículos. Según explica, en cada operación ha conseguido obtener un pequeño beneficio, algo que le ha permitido seguir mejorando su forma de vida y continuar con este estilo de vida sobre ruedas.

Franc Molinos 1 / SPORT

Actualmente vive en un camión que él mismo ha transformado en una auténtica casa sobre ruedas. El vehículo cuenta con cerca de 14 metros cuadrados de espacio habitable, una cocina equipada con dos fuegos, horno y nevera, un salón que puede convertirse en dormitorio, un baño con ducha y baño seco, además de un pequeño garaje y una zona destinada al descanso.

"Sé que a veces da la sensación de que no trabajo", explica Molinos, quien sostiene este estilo de vida gracias a diferentes proyectos profesionales. Entre ellos se encuentran el mantenimiento de páginas web para clientes, asesorías online, la creación de contenido y la publicación de un libro, además de otras iniciativas que desarrolla a su propio ritmo.