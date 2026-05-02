Francisco Javier, pensionista: "Perdí un 26% de mi pensión por jubilarme antes de tiempo"

Trabajar más de 40 años ya no garantiza cobrar el 100% de la pensión. Esa es una realidad cada vez más común para nuevos pensionistas, los cuales se están encontrando con fuertes reducciones a causa de las penalizaciones de la jubilación anticipada.

La jubilación anticipada recorta notablemente tu pensión

Este es el caso de Francisco Javier, un jubilado que acumuló hasta 42 años de cotización. Sin embargo, una crisis económica le hizo perder su empleo y sin oportunidades laborales, se acabó viendo obligado a pedir la jubilación anticipada. Y eso afectó a su pensión de forma muy notable.

En total, la pensión de Francisco Javier se vio reducida en un 26%. Es decir, a pesar de que no entraba en sus planes, una serie de desafortunados sucesos privaron al jubilado de cobrar al completo una pensión que se trabajó durante más de cuatro décadas.

El gran problema de estas penalizaciones es que funcionan de manera que se aplican una serie de coeficientes reductores mediante los que se penaliza cada mes o año que se haya adelantado la jubilación. Y el impacto de dichos coeficientes es permanente.

Jubilado observa documento / FREEPIK.

Este caso, por lo tanto, es una prueba más de que haber cotizado durante muchísimos años no garantiza que vayas a contar con la pensión que deseabas. Sobre todo si no puedes garantizar un fin de trayectoria laboral que te permita pedir la jubilación sin anticipación alguna.

Ahí es donde se concentran la gran mayoría de críticas a cómo funciona el sistema de pensiones actualmente: muchas personas con largas trayectorias se sienten perjudicadas dado que no se realiza distinción alguna con otros trabajadores con menos años acumulados.

Y el caso de Francisco Javier obviamente no es uno aislado; perder el trabajo a partir de cierta edad implica que las oportunidades profesionales se reducen considerablemente. No es una cuestión de capricho, es de necesidad.

Y tú, ¿opinas que la Seguridad Social debería replantearse cómo gestiona el sistema de cotizaciones y jubilación anticipada? Porque aunque a día de hoy te pueda quedar lejos, la jubilación es algo que nos espera a todos al final del camino.