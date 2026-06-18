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SOCIEDAD

Francisco Javier, pensionista con 42 años cotizados: aun así perdió un 26% de su pensión por jubilarse antes de tiempo

El caso de Francisco Javier es uno entre muchos jubilados viéndose afectados por una jubilación anticipada no buscada

Imagen de un pensionista

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Cristian Miguel Villa

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Francisco Javier Cerrada es un pensionista que cuenta con 42 años de cotización en su historial laboral, además de los años que destinó al servicio militar obligatorio. Pero en el momento de su jubilación se encontró con un recorte del 26% en su pensión.

Francisco Javier tuvo que pedir la jubilación anticipada y acabó con un recorte del 26%

El pensionista empezó a trabajar en este caso cuando solo tenía 16 años, específicamente en el año 1968. Se empleó en muchas labores distintas: desde recepcionista de hotel hasta cajero de banca, e incluso llegó a ir al extranjero.

Francia e Inglaterra son algunos de los países que visitó por motivos laborales, pero a su vez todo este recorrido se vio fuertemente marcado por dos crisis: la de 1992, con la que perdió el empleo, y la de 2008, con la que su empresa acabó cerrando.

Dada su edad (58 años), la empresa tuvo que establecer un convenio especial hasta que cumpliera 61 años. Pero llegada esa edad Francisco Javier no logró encontrar trabajo, lo que le acabó llevando a tener que pedir la jubilación anticipada.

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En España, para acceder al 100% de la pensión se exige haber alcanzado un determinado periodo de cotización. En caso contrario, la edad ordinaria de jubilación se retrasa. El problema llega cuando una persona se ve obligada a jubilarse antes de tiempo, ya que pueden aplicarse coeficientes reductores que recortan la cuantía final de la pensión.

Ahí está el principal problema y queja de Francisco Javier: a pesar de que acumula tiempo más que suficiente para cobrar el 100% de la pensión, dado que tuvo que pedir la anticipada mucho antes de lo planeado se le aplicaron una serie de coeficientes reductores que afectaron a la cuantía final de su pensión.

Además, el pensionista denuncia otro problema grave: la base reguladora aplicada para calcular la pensión remite a la más baja de toda su vida laboral, por lo que argumenta que el cobro mensual no refleja ni mucho menos su extensa trayectoria profesional.

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El caso de Francisco Javier refleja uno de los grandes problemas del sistema de pensiones actual: muchos jubilados consideran que los años cotizados no valen lo mismo para todos. Y puede que sea el momento de que la Seguridad Social plantee una alternativa.

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