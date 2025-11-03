SOCIEDAD
Francisco Fernández, experto en RRHH: "Si te encuentras una empresa que está fatal, no te pongas la responsabilidad de curarla"
El experto reveló un consejo que deben de tener en cuenta todos los trabajadores españoles
El departamento de Recursos Humanos es clave en las empresas. Las personas, que ejercen esta función, son diferenciales para gestionar el talento humano para lograr los objetivos estratégicos de la organización, siendo la principal función: la selección y contratación de los profesionales adecuados.
Gracias a las redes sociales, Francisco Fernández, conocido en redes sociales como @mejoratuexitolaboral, experto en RRHH, comparte consejos en TikTok para que los trabajadores españoles aprendan y sepan cómo se debe actuar en cada caso.
En esta ocasión, el experto quiso dejar claro que es muy importante conservar el talento, aunque la empresa en la que estés trabajando no esté pasando su mejor momento. "Que una empresa enferma, no te quite tu talento", empezó diciendo.
Una situación que "cada vez va a más" en España. El creador de contenido alabó a todos los trabajadores que se dejan el alma en el trabajo, pero advirtió que es muy fácil dejarse llevar y coger más responsabilidad cuando "una organización está enferma".
No tiene dudas de que la situación acaba perjudicando al trabajador por "el malestar que hay en la empresa". Por ello, recomendó detectar el problema y ser objetivo con lo que ves en el día a día.
Otro de los consejos que otorgó es que no hay que coger más responsabilidad de la que tiene el cargo, ya que "la responsabilidad la tiene el CEO, los perfiles de dirección y quien está cobrando más":
"Mi recomendación es que si eres talentoso y te encuentras en uno de estos escenarios, ponte a buscar un cambio lo antes posible, mide bien tus esfuerzos y no te cargues de responsabilidad extra", expuso en TikTok.
La opinión del experto no pasó desapercibida en redes. Un usuario comenta que "si tienes talento monta tu empresa y lucha por tu empresa", aunque otra asegura: "A veces no es posible cambiar, solo soportarlo".
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión