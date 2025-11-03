Francisco Fernández, experto en RRHH: "Si te encuentras una empresa que está fatal, no te pongas la responsabilidad de curarla"

El departamento de Recursos Humanos es clave en las empresas. Las personas, que ejercen esta función, son diferenciales para gestionar el talento humano para lograr los objetivos estratégicos de la organización, siendo la principal función: la selección y contratación de los profesionales adecuados.

Gracias a las redes sociales, Francisco Fernández, conocido en redes sociales como @mejoratuexitolaboral, experto en RRHH, comparte consejos en TikTok para que los trabajadores españoles aprendan y sepan cómo se debe actuar en cada caso.

En esta ocasión, el experto quiso dejar claro que es muy importante conservar el talento, aunque la empresa en la que estés trabajando no esté pasando su mejor momento. "Que una empresa enferma, no te quite tu talento", empezó diciendo.

Una situación que "cada vez va a más" en España. El creador de contenido alabó a todos los trabajadores que se dejan el alma en el trabajo, pero advirtió que es muy fácil dejarse llevar y coger más responsabilidad cuando "una organización está enferma".

No tiene dudas de que la situación acaba perjudicando al trabajador por "el malestar que hay en la empresa". Por ello, recomendó detectar el problema y ser objetivo con lo que ves en el día a día.

El nuevo consejo de Francisco Fernández, experto en RRHH / Sport

Otro de los consejos que otorgó es que no hay que coger más responsabilidad de la que tiene el cargo, ya que "la responsabilidad la tiene el CEO, los perfiles de dirección y quien está cobrando más":

"Mi recomendación es que si eres talentoso y te encuentras en uno de estos escenarios, ponte a buscar un cambio lo antes posible, mide bien tus esfuerzos y no te cargues de responsabilidad extra", expuso en TikTok.

La opinión del experto no pasó desapercibida en redes. Un usuario comenta que "si tienes talento monta tu empresa y lucha por tu empresa", aunque otra asegura: "A veces no es posible cambiar, solo soportarlo".