Francisc Csiki, experto en loterías: "Si haces esto, estás disminuyendo tus oportunidades de ganar"

Ganar un premio en la lotería es el sueño de muchas personas. Cada día, millones de ciudadanos prueban su suerte en distintos sorteos, como el Euromillones, la Bonoloto, la Primitiva o la Lotería Nacional, entre otros.

Aunque el resultado depende principalmente del azar, existen algunas estrategias que pueden aumentar ligeramente tus probabilidades y ayudarte a evitar compartir el premio con otros jugadores.

Francisc Csiki, experto en loterías y miembro del servicio 'CasinoAlpha', explicó hace un tiempo a 'The Sun' que crear combinaciones a partir de fechas de nacimiento o de días significativos no es buena idea.

"Aunque creas que esos números son muy personales, hay una gran probabilidad de que compartas las mismas fechas con otros miles de jugadores. Además, ese tipo de combinaciones suelen cubrir un rango muy pequeño de posibilidades", declaró.

Según Csiki, esta estrategia reduce las probabilidades de ganar de manera individual, ya que los números elegidos por motivos personales tienden a repetirse entre muchos jugadores: "Estás disminuyendo claramente tus oportunidades de ganar en solitario".

El especialista sugirió que una forma de aumentar las probabilidades es escoger números más altos que 31, ya que normalmente son menos elegidos y ayudan a diferenciar tus combinaciones de las de otros jugadores.

Además, Csiki advirtió que no siempre es recomendable jugar en sorteos con premios extremadamente altos, como el Euromillones, ya que "cuanto más alto es el premio, más bajas son las opciones de ganarlo".