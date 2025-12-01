LOTERÍAS
Francisc Csiki, experto en loterías: "Si haces esto, estás disminuyendo tus oportunidades de ganar"
Conseguir un premio en la lotería es uno de los mayores deseos para muchas personas
Ganar un premio en la lotería es el sueño de muchas personas. Cada día, millones de ciudadanos prueban su suerte en distintos sorteos, como el Euromillones, la Bonoloto, la Primitiva o la Lotería Nacional, entre otros.
Aunque el resultado depende principalmente del azar, existen algunas estrategias que pueden aumentar ligeramente tus probabilidades y ayudarte a evitar compartir el premio con otros jugadores.
Francisc Csiki, experto en loterías y miembro del servicio 'CasinoAlpha', explicó hace un tiempo a 'The Sun' que crear combinaciones a partir de fechas de nacimiento o de días significativos no es buena idea.
"Aunque creas que esos números son muy personales, hay una gran probabilidad de que compartas las mismas fechas con otros miles de jugadores. Además, ese tipo de combinaciones suelen cubrir un rango muy pequeño de posibilidades", declaró.
Según Csiki, esta estrategia reduce las probabilidades de ganar de manera individual, ya que los números elegidos por motivos personales tienden a repetirse entre muchos jugadores: "Estás disminuyendo claramente tus oportunidades de ganar en solitario".
El especialista sugirió que una forma de aumentar las probabilidades es escoger números más altos que 31, ya que normalmente son menos elegidos y ayudan a diferenciar tus combinaciones de las de otros jugadores.
Además, Csiki advirtió que no siempre es recomendable jugar en sorteos con premios extremadamente altos, como el Euromillones, ya que "cuanto más alto es el premio, más bajas son las opciones de ganarlo".
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
- Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025
- Marta Díaz apunta a una posible infidelidad de Sergio Reguilón: '¡Anda, mira!
- Wayne Rooney, sobre su dieta basada en comida rápida: 'Tuve que alimentarme de patatas fritas y fideos con curry
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul
- El SEPE confirma: Puedes cobrar el subsidio para mayores y el IMV al mismo tiempo
- Un abogado laboralista explica si se puede estudiar oposiciones durante una baja laboral y bajo qué condiciones