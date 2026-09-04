Francia, en alerta ante Rusia: "Responderemos si somos atacados, pero buscamos la paz"

El 4 de agosto, un dron equipado con unos 600 gramos de explosivos fue localizado dentro de la zona de seguridad del aeropuerto Leipzig/Halle, cerca de aviones de carga ucranianos. El detonador aparentemente falló, por lo que no llegó a producirse la explosión.

Rusia proporcionó medios y conocimientos para realizar la operación y que agentes de bajo nivel fueron utilizados para ejecutarla. Moscú, por su parte, niega la responsabilidad y califica las acusaciones de provocación.

Alemania considera que esto forma parte de una campaña rusa de "guerra híbrida" contra Europa: sabotajes, drones, ciberataques, incendios, operaciones de desinformación, etc., sin llegar necesariamente a un ataque militar convencional y ha reaccionado cerrando el consulado ruso de Bonn y poniendo fin al acuerdo que permitía funcionar al Russian House de Berlín, además de impulsar nuevas sanciones europeas y restricciones.

Francia no cede el paso

Este viernes, Francia se ha posicionado para prevenir cualquier ataque ruso. Lo ha hecho a través de Jean-Noël Barrot, que afirma que se preparan para reaccionar a cualquier ataque. "Nosotros responderemos siempre cuando seamos atacados, pero no buscamos la escalada y, sobre todo, no buscamos la guerra. Lo que queremos es la paz", dijo Barrot este viernes.

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Considera que lo de Leipzig "no es nuevo" y que es una "continuidad con lo que Vladímir Putin ha hecho desde el comienzo de la guerra“ que ”tiene como objetivo dividirnos en Europa para continuar ese proyecto imperialista y colonial, pero es un fracaso“ porque ”la reacción de los europeos ha sido firme y unánime", decía.