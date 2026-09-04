SOCIEDAD
Francia, en alerta ante Rusia: "Responderemos si somos atacados, pero buscamos la paz"
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que su país se prepara tras el ataque que se produjo contra el aeropuerto alemán de Leipzig
El 4 de agosto, un dron equipado con unos 600 gramos de explosivos fue localizado dentro de la zona de seguridad del aeropuerto Leipzig/Halle, cerca de aviones de carga ucranianos. El detonador aparentemente falló, por lo que no llegó a producirse la explosión.
Rusia proporcionó medios y conocimientos para realizar la operación y que agentes de bajo nivel fueron utilizados para ejecutarla. Moscú, por su parte, niega la responsabilidad y califica las acusaciones de provocación.
Alemania considera que esto forma parte de una campaña rusa de "guerra híbrida" contra Europa: sabotajes, drones, ciberataques, incendios, operaciones de desinformación, etc., sin llegar necesariamente a un ataque militar convencional y ha reaccionado cerrando el consulado ruso de Bonn y poniendo fin al acuerdo que permitía funcionar al Russian House de Berlín, además de impulsar nuevas sanciones europeas y restricciones.
Francia no cede el paso
Este viernes, Francia se ha posicionado para prevenir cualquier ataque ruso. Lo ha hecho a través de Jean-Noël Barrot, que afirma que se preparan para reaccionar a cualquier ataque. "Nosotros responderemos siempre cuando seamos atacados, pero no buscamos la escalada y, sobre todo, no buscamos la guerra. Lo que queremos es la paz", dijo Barrot este viernes.
Considera que lo de Leipzig "no es nuevo" y que es una "continuidad con lo que Vladímir Putin ha hecho desde el comienzo de la guerra“ que ”tiene como objetivo dividirnos en Europa para continuar ese proyecto imperialista y colonial, pero es un fracaso“ porque ”la reacción de los europeos ha sido firme y unánime", decía.
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