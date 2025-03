Un francesa que vive en España revela la gran diferencia entre ambos países: "La gente es más..."

Marcharte a vivir a un país diferente nunca es sencillo. El periodo de adaptación puede ser lento, ya que es difícil asimilar los cambios, conocer una cultura diferente y entablar relación con gente nueva.

Dicho esto, España es un destino que despierta gran interés en muchas personas, ya que cuenta con elementos atractivos como la gastronomía, los paisajes o la cultura. Y el tiktoker @rillesenespagne ha hablado con una mujer de origen galo que vive en el país vecino desde hace 10 años para preguntarle la gran diferencia entre ambos sitios.

La mujer tiene claro que las diferencias principales radica en "las personas, la cultura y la forma de tratar". Destaca que cuando vas a un bar o a un restaurante, los españoles son "mucho más amables, y mucho más abiertos".

La entrevistada ha dejado claro que no volverá nunca a vivir en Francia. Aunque hay cosas positivas en su país natal, ha dicho que "nunca cambiaré la calidad de vida que tengo en España por Francia, nunca". Además, asegura que es más "feliz, satisfecha y realizada" que en Francia.

La mujer asegura que se gana menos dinero que en Francia, pero la vida en España es más barata. Aun así, ha señalado que "para mí no tiene precio vivir bien, ser feliz, tener un ritmo de vida genial y disfrutar de la vida".

Por otro lado, el idioma también puede convertirse en un reto difícil de superar, puesto que no dominar la lengua de tu nuevo destino dificulta mucho la comunicación con los ciudadanos. No obstante, hay personas que aprenden los conceptos más básicos y prefieren no hablar en público.

Es el caso de Manon, una chica que vive en Madrid y habló sobre las dificultades que ha tenido para grabar su primer vídeo en castellano. Admitió que le daba vergüenza dar el paso, y que prefería ir con cautela. "Aún me falta confianza en mí misma en el momento de hablar español, ya que es un idioma que nunca aprendí en la escuela", dijo.

Asimismo, explicó que le daba miedo hablar en castellano por el 'qué dirán'. "Siempre que veo un TikTok de un francés hablando español siempre hay comentarios negativos. Y lo peor es que son comentarios de franceses. Es como que en lugar de apoyarse, se critican gratis", afirmó.